واتساب يبدأ في طرح ردود الأفعال على الرسائل لمستخدميه

تم الآن طرح ميزة ردود الفعل على الرسائل التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي من قبل واتساب لمستخدميها. إنها تعمل بشكل مشابه لكيفية عمل ردود أفعال فيسبوك – تضغط طويلاً على رسالة واتساب وتحدد الرمز التعبيري الذي تريد التفاعل معه.

في الوقت الحالي ، يمكنك الاختيار من بين ستة رموز تعبيرية – عرضها الرئيس التنفيذي لشركة Meta في منشوره على فيسبوك أدناه – لكن واتساب وعدت بإضافة دعم لمزيد من الرموز التعبيرية ولون البشرة في المستقبل.

ميزة ردود الفعل على الرسائل متاحة بالفعل لبعض المستخدمين على أحدث إصدار من واتساب ، ولكنها ستستغرق حوالي أسبوع أو أسبوعين قبل أن تصل إلى جميع مستخدمي واتساب على مستوى العالم.

بالإضافة إلى الرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية ، يمكن لمستخدمي واتساب أيضًا مشاركة ملفات أكبر الآن نظرًا لأن واتساب زاد حجم نقل الملفات من 100 ميجابايت إلى 2 جيجابايت.

إلى جانب ذلك ، ضاعفت واتساب الحد الأقصى لعدد المشاركين المسموح به في الدردشة الجماعية – من 256 إلى 512 شخصًا.