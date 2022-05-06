شركة آبل تستقطب أحد المخضرمين في شركة فورد موتور من أجل مشروع “سيارة آبل”

تم تعيين خبير هندسة المركبات والسلامة Desi Ujkashevic للعمل في مشروع سيارة آبل، بعد أكثر من 30 عامًا خبرة في شركة فورد موتور “Ford”.

تستقطب شركة آبل خبيرا من شركة Ford لمدة 31 عامًا لتكثيف أعمال السيارات الكهربائية

على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الجهود المبذولة نحو “سيارة آبل” قد توقفت وتم حل الفريق ، فقد استأجرت شركة آبل الآن خبيرًا آخر في صناعة السيارات.

وفقًا لـ Bloomberg ، تقول مصادر غير محددة أنه تم تعيين Desi Ujkashevic خصيصًا لمشروع السيارة في شركة آبل. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها أوجكاشفيتش في أي مكان آخر باستثناء شركة فورد موتور ، حيث انضمت إليها كمهندسة في عام 1991.

لقد ارتقت من مهندس إلى مدير ، ثم إلى كبير المهندسين ، ثم مديرة. خلال أكثر من ثلاثة عقود مع فورد موتور ، كانت مسؤولة عن كل من الأقسام الهندسية وقيادة فرق التصميم.

تقول بلومبرج إنه وفقًا لفورد ، تقاعد أوجكاشفيتش. حيث تشير صفحتها على LinkedIn على أنها موظفة لدى Ford حتى مارس 2022 ، مع عدم وجود شركة لاحقة.