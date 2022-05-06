سيتوفر كل من Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4 بألوان جديدة

كما تعلم ، تمكنت هواتف سامسونج clamshell من إنشاء مكان خاص لها. في الآونة الأخيرة ، كانت هناك شائعات بأن Galaxy Z Flip 4 سيكون مزودًا بشاشة أكبر. تنتشر الشائعات بأن سامسونج Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4 سيكونان متاحين بألوان جديدة. وفقًا للتقارير ، تخطط شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة لتقديم هواتفها المستقبلية بألوان جديدة. كما اتضح ، سيتوفر Galaxy Z Flip 4 بأربعة ألوان جديدة و ZFold 4 بثلاثة ألوان جديدة.

Z Flip 4 colors – Gold, Gray, Light Blue and Light Violet

Fold 4 colors – Beige, Black and Gray Gold Z Flip 4 should be interesting. — Ross Young (@DSCCRoss) May 4, 2022

ألوان جديدة لهاتفي Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4

سيتم الكشف عن Galaxy Z Flip 4 بأربعة ألوان جديدة: الذهبي ، والرمادي ، والأزرق الفاتح ، والأرجواني الفاتح. والمثير للدهشة أن سامسونج تخلصت من الخيار الأسود. ومع ذلك ، يمكننا القول أننا سنرى إصدار هذا الجهاز بخيارات مخصصة بألوان أخرى ، وتوضح لنا هذه المشكلة أن هناك إمكانية لرؤية اللون الأسود.

إذا أردنا التحدث عن Galaxy Z Fold 4 ، فمن الأفضل أن نعرف أن هذا الجهاز سيكون متاحًا بثلاثة ألوان: البيج ، والأسود ، والرمادي. إذا كان اللون الأسود لهذا الجهاز مشابهًا لطراز Z ​​Fold 3 ، فيجب تقديم البيج والرمادي كألوان جديدة. تشير التقارير الواردة إلى أن بطارية Galaxy Z Fold 4 أكبر من الجيل السابق.

السعة الإجمالية للبطارية 3303 مللي أمبير. تظهر التقارير المنشورة أيضًا أن الشاشة الخارجية لجهاز Galaxy Z Flip 4 أكبر بمقدار 2 بوصة من الطراز السابق. طبعا تم الافراج عن بعض المعلومات لكننا ما زلنا ننتظر المزيد من التفاصيل عنها. سيتم إصدار المزيد من المعلومات حول نظام ألوان سامسونج لجهاز Galaxy Z Flip 4 و Z Fold 4 قريبًا ، مما قد يكون له بالتأكيد تأثير كبير على المستخدمين المختلفين.