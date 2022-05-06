ستصدر ASUS قريبًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب ROG Gunslinger 6 المزودة ببطاقة رسومات GeForce RTX 3080 Ti

أصدرت ASUS سلسلة من الإعلانات التشويقية للإعلان عن جدولة عرض تقديمي لمنتج جديد في 17 مايو. من بينها أجهزة كمبيوتر محمولة للألعاب من سلسلة ROG Gunslinger 6.

نحن نتحدث عن إعداد الإصدار الأساسي للكمبيوتر المحمول والإصدار Plus. سيحصل النموذج الأول على شاشة قطرها 15.6 بوصة ، والثانية – 17.3 بوصة. يتم تقديم الخيارات بدقة تصل إلى 2.5K ومعدلات تحديث تصل إلى 240 هرتز وتغطية 100 بالمائة لمساحة الألوان DCI-P3. تم ذكر دعم Dolby Vision ، ووقت الاستجابة 3 مللي ثانية.

سيعتمد ROG Gunslinger 6 على منصة الأجهزة Intel Alder Lake. سيحتوي على معالج Core i9-12900H مع 14 مركزًا للحوسبة – ستة منها منتجة وثمانية موفرة للطاقة. الحد الأقصى لتردد الساعة 5.0 جيجاهرتز. في الوقت نفسه ، تم تمديد حد استهلاك الطاقة للشريحة إلى 65 واط.

سيتم تجهيز ROG Gunslinger 6 بمسرع رسومات NVIDIA المنفصل – GeForce RTX 3060 أو RTX 3070 Ti أو RTX 3080 Ti. يبلغ الحد الأقصى لاستهلاك بطاقة الرسومات 175 واط. حجم ذاكرة الوصول العشوائي DDR5-4800 هو 16-64 جيجابايت ، وسعة محرك الأقراص الصلبة M.2 هي 1 تيرابايت.