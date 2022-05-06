تحديد سعر ساعة هواوي GT 3 Pro في أوروبا

في الأسبوع الماضي ، رأينا تقديم ساعة ساعة هواوي GT 3 Pro الذكية من هواوي جنبًا إلى جنب مع Mate XS2 . لم تعلن الشركة رسميًا عن وقت وسعر المنتجات في الأسواق الخارجية الصينية في حفل الإطلاق.

تم إصدار تقرير جديد يوضح أنه سيتم تقديم هذه الساعة الذكية بسعر أساسي يبلغ 369 يورو. في الواقع ، هذا السعر خاص بالموديل 46 مم ، والذي يأتي مع سوار بلاستيكي. يمكنك شراء سوار معدني بمواصفات مماثلة مقابل 499 يورو. سعر ساعة هواوي GT 3 Pro معقول في أوروبا ويمكن للمستخدمين شرائه.

مواصفات وسعر ساعة هواوي GT 3 Pro

تتميز ساعة هواوي الذكية الجديدة بشاشة AMOLED عالية الدقة مقاس 1.43 بوصة مع زجاج ياقوتي وجسم من السيراميك. تحتوي هذه الساعة على نظام تشغيل متناسق يمكنه تقديم ميزات مثل البلوتوث ودعم تطبيقات متعددة. تم تجهيز هذه الساعة الذكية أيضًا بمحفظة إلكترونية وتدعم تقنية NFC.

تتميز ساعة هواوي الذكية الجديدة بوظيفة ECG التي يمكن استخدامها لمراقبة معدل ضربات القلب والنشاط الكهربائي للمستخدمين. تتمتع هذه الساعة الذكية أيضًا بالقدرة على مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة الأكسجين في الدم واكتشاف درجة حرارة الجسم ومراقبة النوم ومراقبة الإجهاد والمزيد.

لا تنس أن ساعة هواوي الذكية الجديدة تدعم 100 وضع رياضي ويمكنها تحمل ضغط الماء 5ATM. يمكن أن تكون بطارية هذه الساعة الذكية مناسبة للاستخدام العادي لمدة تصل إلى 14 يومًا ، وإذا كنت تستخدم الساعة الذكية كثيرًا ، فقد تكفي بطاريتها لمدة 8 أيام.

لا تنس أن 10 دقائق من الشحن كافية لكي تدوم هذه الساعة الذكية ليوم كامل. تتوفر ساعة هواوي GT 3 Pro الذكية الجديدة في طراز أصغر بحجم 43 ملم ، لكن السعر العالمي وتاريخ الإصدار لهذا الطراز غير معروفين حتى الآن.