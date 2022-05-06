إطلاق Vivo T1 Pro 5G بشريحة Snapdragon 778G



في شهر مارس ، شهدنا إزاحة الستار عن Vivo T1 5G بشريحة Qualcomm Snapdragon 695 في الهند. عادت شركة Vivo الآن إلى المنافسة مع جهازي T-series الجديدين ، Vivo T1 Pro 5G و Vivo T1 44W. طراز Pro أعلى من T1 5G. سيتوفر الجهاز بمواصفات رئيسية مثل شاشة AMOLED 90 هرتز و Qualcomm Snapdragon 778G وكاميرا مزدوجة 64 ميجابيكسل ودعم تقنية الشحن السريع 66 واط.

العرض والتصميم لجهاز Vivo T1 Pro 5G

يشبه Vivo T1 Pro 5G إلى حد كبير iQOO Z Pro 5G. في الجزء الأمامي من الجهاز. يوجد في الخلف وحدة كاميرا موجهة للخارج يمكن الوصول إليها بزوج من الحلقات الخاصة لحمل المستشعرات ؛ في الجزء العلوي سترى المستشعر الرئيسي ، بينما يوجد المستشعران الآخران في الأسفل. الجهاز مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة بدقة Full HD Plus ويدعم معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز و HDR10 + وحد أقصى سطوع يبلغ 1300 شمعة.

المواصفات الفنية لجهاز Vivo T1 Pro 5G

يستمد الجهاز قوته من معالج Snapdragon 778G الرئيسي من Qualcomm ، والذي يُعرف حاليًا بأنه أقوى معالج 7 Series من Qualcomm. كما أن لديها حد أقصى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 128 جيجا بايت كحد أقصى من الذاكرة الداخلية UFS 2.2. لا تنس أن هاتف Vivo الجديد مزود بواجهة مستخدم FunTouch 12 ، والتي تعمل بنظام Android 12.

استخدمت Vivo بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في T1 Pro 5G. لحسن الحظ ، يدعم هذا الهاتف تقنية الشحن السريع 66 واط. وفقًا لـ Vivo ، يمكن لتقنية FlashCharge 66W زيادة بطارية T1 Pro إلى 50٪ في 18 دقيقة فقط.

من ناحية الأمان ، تم تجهيز Vivo T1 Pro 5G بمستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة ونظام التعرف على الوجوه. تشمل الميزات الأخرى دعم بطاقة SIM المزدوجة وأحدث شبكة Wi-Fi ودعم 5G و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

الة تصوير

تم تجهيز Vivo T1 Pro 5G بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل ، والذي يمكن أن يكون مستشعرًا فعالاً لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو. في الجزء الخلفي من هذا الجهاز ، سترى مستشعر 64 ميجابكسل باعتباره المستشعر الرئيسي. أيضًا ، يوجد مستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل بزاوية تغطية تبلغ 117 درجة بجوار مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بطول بؤري يبلغ 4 سم.

السعر

يتوفر Vivo T1 Pro 5G بطرازين مختلفين. يحتوي أحد الطرازين على 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من التخزين الداخلي ، وفي النموذج الثاني نرى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من التخزين. يبلغ سعر الجهازين 314 دولارًا و 327 دولارًا على التوالي ، ويتوفران بلونين ، Turbo Cyan و Turbo Black. مما لا شك فيه أن هذا الجهاز لابد من تقديمه كواحد من أفضل هواتف Vivo التي تم تصميمها وإنتاجها.