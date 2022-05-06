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إطلاق Vivo T1 Pro 5G بشريحة Snapdragon 778G

محمد خالد 6 مايو 2022
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إطلاق Vivo T1 Pro 5G بشريحة Snapdragon 778G
في شهر مارس ، شهدنا إزاحة الستار عن Vivo T1 5G بشريحة Qualcomm Snapdragon 695 في الهند. عادت شركة Vivo الآن إلى المنافسة مع جهازي T-series الجديدين ، Vivo T1 Pro 5G و Vivo T1 44W. طراز Pro أعلى من T1 5G. سيتوفر الجهاز بمواصفات رئيسية مثل شاشة AMOLED 90 هرتز و Qualcomm Snapdragon 778G وكاميرا مزدوجة 64 ميجابيكسل ودعم تقنية الشحن السريع 66 واط.

العرض والتصميم لجهاز Vivo T1 Pro 5G

يشبه Vivo T1 Pro 5G إلى حد كبير iQOO Z Pro 5G. في الجزء الأمامي من الجهاز. يوجد في الخلف وحدة كاميرا موجهة للخارج يمكن الوصول إليها بزوج من الحلقات الخاصة لحمل المستشعرات ؛ في الجزء العلوي سترى المستشعر الرئيسي ، بينما يوجد المستشعران الآخران في الأسفل. الجهاز مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة بدقة Full HD Plus ويدعم معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز و HDR10 + وحد أقصى سطوع يبلغ 1300 شمعة.

المواصفات الفنية لجهاز Vivo T1 Pro 5G

 

إطلاق Vivo T1 Pro 5G بشريحة Snapdragon 778G

يستمد الجهاز قوته من معالج Snapdragon 778G الرئيسي من Qualcomm ، والذي يُعرف حاليًا بأنه أقوى معالج 7 Series من Qualcomm. كما أن لديها حد أقصى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 128 جيجا بايت كحد أقصى من الذاكرة الداخلية UFS 2.2. لا تنس أن هاتف Vivo الجديد مزود بواجهة مستخدم FunTouch 12 ، والتي تعمل بنظام Android 12.

استخدمت Vivo بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في T1 Pro 5G. لحسن الحظ ، يدعم هذا الهاتف تقنية الشحن السريع 66 واط. وفقًا لـ Vivo ، يمكن لتقنية FlashCharge 66W زيادة بطارية T1 Pro إلى 50٪ في 18 دقيقة فقط. إطلاق Vivo T1 Pro 5G بشريحة Snapdragon 778G

من ناحية الأمان ، تم تجهيز Vivo T1 Pro 5G بمستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة ونظام التعرف على الوجوه. تشمل الميزات الأخرى دعم بطاقة SIM المزدوجة وأحدث شبكة Wi-Fi ودعم 5G و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

الة تصوير

تم تجهيز Vivo T1 Pro 5G بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل ، والذي يمكن أن يكون مستشعرًا فعالاً لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو. في الجزء الخلفي من هذا الجهاز ، سترى مستشعر 64 ميجابكسل باعتباره المستشعر الرئيسي. أيضًا ، يوجد مستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل بزاوية تغطية تبلغ 117 درجة بجوار مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بطول بؤري يبلغ 4 سم.

السعر

يتوفر Vivo T1 Pro 5G بطرازين مختلفين. يحتوي أحد الطرازين على 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من التخزين الداخلي ، وفي النموذج الثاني نرى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من التخزين. يبلغ سعر الجهازين 314 دولارًا و 327 دولارًا على التوالي ، ويتوفران بلونين ، Turbo Cyan و Turbo Black. مما لا شك فيه أن هذا الجهاز لابد من تقديمه كواحد من أفضل هواتف Vivo التي تم تصميمها وإنتاجها.

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