إطلاق لاب توب Lenovo Slim 7i Carbon بمعالج Intel من الجيل الثاني عشر

طرح الكمبيوتر المحمول Lenovo Slim 7i Carbon. يعتبر هذا اللاب توب من اخف اجهزة اللاب توب وزنها اقل من كيلوجرام واحد. لا تنس أن لاب توب لينوفو الجديد يمتلك قطع متفوقة مثل معالجات إنتل من الجيل الثاني عشر ، مكبرات صوت هارمان كاردون “Harman Kardon” وشاشة ذات معدل تحديث عالي.

تم تجهيز لاب توب لينوفو الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 13.3 بوصة بدقة 2.5 كلفن. كما تتميز بحد أقصى للسطوع يبلغ 400 شمعة ويتوفر بمعدل 90 هرتز ودعم Dolby Vision وشهادة TUV Rheinland. يتمتع Lenovo Slim 7i Carbon بهيكل من سبائك المغنيسيوم مقوى بألياف الكربون متعددة الطبقات.

المواصفات الفنية لجهاز Lenovo Slim 7i Carbon

من حيث الصوت ، يحتوي الكمبيوتر المحمول Lenovo الجديد والقوي على مكبري صوت استريو بقوة 2 وات تم تطويرهما بواسطة “Harman Kardon” وبدعم من Dolby Atmos tuning. يحتوي هذا الجهاز على لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة أسفل الازرار وكاميرا ويب عالية الدقة وسترى معها كاميرا الأشعة تحت الحمراء.

سيحتوي الكمبيوتر المحمول Lenovo Slim 7i Carbon على الجيل الثاني عشر من معالجات Intel Core i5 أو i7. هذا الكمبيوتر المحمول مجهز أيضًا برسومات Intel Iris Xe الموجودة على اللوحة. يحتوي هذا الجهاز على 32 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 1 تيرابايت كحد أقصى من ذاكرة PCIe SSD. لا تنس أن اللاب توب يعمل ببطارية 50 وات في الساعة. فيما يتعلق بالبرنامج ، يمكن القول أن هذا الجهاز يعمل على نظام التشغيل Windows 11 Home.

تشمل خيارات الاتصال على Lenovo Slim 7i Carbon 6 / 6e Wi-Fi و Bluetooth الإصدار 5.1 و Thunderbolt 4 porn ومنفذ Type-C. يتوفر Lenovo Slim 7i Carbon باللون الأبيض (أبيض القمر) والرمادي السحابي (الرمادي) والرمادي العاصف (الرمادي). تجدر الإشارة إلى أن سعر الكمبيوتر المحمول الجديد من لينوفو يبلغ 1299 دولارًا أمريكيًا وسيكون متاحًا للشراء اعتبارًا من يونيو.