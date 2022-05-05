كوالكوام تطلق سلسلة Wi-Fi 7 Networking Pro لأجهزة الراوتر بسرعة 10 جيجابت في الثانية

شهدت الأشهر القليلة الماضية إطلاق العديد من البائعين لمنتجات في مساحة Wi-Fi 7 (802.11be). عرض Mediatek العمل المتوافق مع 802.11be السيليكون ضمن تشكيلة Filogic في وقت سابق من هذا العام. لم يتم الإعلان عن التفاصيل الفنية الملموسة وأرقام الأجزاء خلال الحدث. في الشهر الماضي ، قدمت Broadcom مجموعة شاملة من شبكات Wi-Fi 7 ، تعرض بالتفصيل العديد من أجهزة الراديو 802.11be لنقاط الوصول ، و SoC للشبكات التي تم إنشاؤها مع مراعاة النطاق الترددي 802.11be ، وراديو العميل لتطبيقات الهاتف المحمول.

كان تركيز مجموعة عمل 802.11 مع 802.11be على إنتاجية عالية للغاية. تم تحقيق ذلك في المقام الأول من خلال مزيج من ثلاثة جوانب مختلفة:

دعم ما يصل إلى 16 تيارات مكانية

دعم لعرض القنوات حتى 320 ميجاهرتز (مع التشغيل في نطاقات 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز و 6 جيجاهرتز)

دعم 4096-QAM (4K-QAM) مما يؤدي إلى استخدام أفضل للطيف المتاح (مخطط تشكيل / تشفير أسرع).

وتجدر الإشارة إلى أن القنوات الأوسع متوفرة فقط في النطاقين 5 جيجاهرتز و 6 جيجاهرتز.

من الناحية النظرية ، تسمح هذه الجوانب بما يصل إلى حوالي 46 جيجابت في الثانية من الإنتاجية اللاسلكية. يهدف 802.11be أيضًا إلى تمكين استخدام Wi-Fi لتطبيقات الوقت الفعلي من خلال تضمين ميزات للاتصالات ذات زمن انتقال منخفض مثل التشغيل متعدد الارتباطات (MLO). يتيح ذلك للعميل ونقطة الوصول الاتصال في وقت واحد عبر قنوات متعددة قد تنتمي حتى إلى نطاقات مختلفة.

تسمح مواصفات 802.11be أيضًا بأداء أفضل في البيئات ذات التداخل الشديد من خلال السماح بالثقب التكيفي – لا يلزم بالضرورة أن تكون القناة المرغوبة متجاورة. يعمل هذا على تحسين ميزة ثقب التمهيد المتوفرة بالفعل كجزء من مواصفات 802.11ax.

يتم التعامل مع التداخل والتعايش مع غير مستخدمي Wi-Fi من نفس الطيف باستخدام تنسيق التردد التلقائي (AFC). على عكس Open AFC (التي تعتبر Broadcom جزءًا منها) ، تختار كوالكوام توفير حل متكامل خاص بها لعملائها.

كما هو متوقع ، سيتطلب AFC أن يكون وكيل الجهاز متصلاً بالإنترنت لأغراض تكوين القناة وتعديل الطاقة.

في MWC 2022 ، قدمت شركة كوالكوام تفاصيل عن السيليكون 802.11be الذي يستهدف الأجهزة المحمولة. من المتوقع أن يصبح FastConnect 7800 متاحًا في H2 2022 ، ويدمج دعم Bluetooth 5.3 مع ميزات Wi-Fi 7 الرئيسية. اليوم ، تقدم الشركة منصات نقطة وصول Wi-Fi 7 Networking Pro Series لتوسيع محفظة Wi-Fi 7 الخاصة بها.

بدأت شركة كوالكوام في تسويق حلول Wi-Fi الخاصة بها تحت مسمى Networking Pro و FastConnect في عام 2019 ، مع إطلاق حلول Wi-Fi 6 الخاصة بها. تلبي منتجات الجيل الثاني نظام Wi-Fi 6E البيئي ، ولا عجب أن إطلاق الجيل الثالث اليوم يركز على Wi-Fi 7.

ساهم إدخال علامة Networking Pro في التعتيم في تكوين الأنظمة الأساسية لجهاز التوجيه / AP من منظور المستهلك النهائي. على عكس إعلان Broadcom العام عن التفاصيل الأساسية لشبكة SoC للشبكات ، وخصائص خيارات الراديو المختلفة لتصميماتها المرجعية ، توفر كوالكوام هذه التفاصيل لعملائها فقط. في النهاية ، تصبح هذه التفاصيل علنية بعد توفر المنتجات في السوق. على سبيل المثال ، يتوفر منصة Networking Pro 800 هنا – نرى WiSoC أساسيًا مع MAC مدمج ونطاق أساسي مقترن بأجهزة راديو منفصلة. لذلك ، من المخيب للآمال أن كوالكوام لم تعطنا الكثير لتحليله في إعلانات اليوم بما يتجاوز مواصفات المنتج الأساسية. تتوافق مواصفات الميزات عالية المستوى هذه مع الميزات الموجودة في منتجات Broadcom التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن كوالكوام توفر أيضًا النظام الأساسي “Immersive Home” لأجهزة توجيه Wi-Fi للمبتدئين. تشبه هذه عادةً منصات “Networking Pro” ، باستثناء عدد الدفق المقطوع وإمكانيات WiSoC المنخفضة من حيث التعداد والترددات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية. نظرًا لأن شركة كوالكوام رفضت تقديم أي تفاصيل حول التعدادات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية أو الترددات لسلسلة Networking Pro التي يتم إطلاقها اليوم ، فإننا بحاجة إلى انتظار إعلان رسمي يتعلق بمحفظة Wi-Fi 7 الخاصة بها للقطاع الحساس من حيث التكلفة.

تتكون سلسلة الجيل الثالث من Networking Pro من أربعة أعضاء ، مع عدد دفق يتراوح من 6 في Networking Pro 620 إلى 16 في Networking Pro 1620. توجد خيارات الراديو لاثنين أو أربعة تدفقات في كل من 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز و نطاقات 6 جيجاهرتز.

تدعي شركة كوالكوام أن معدلات PHY القصوى للنظام تصل إلى 33 جيجابت في الثانية ، ومعدلات PHY لاسلكية لكل قناة تزيد عن 10 جيجابت في الثانية ، مع القدرة على دعم أكثر من 500 مستخدم في كل قناة.

إن توفر طيف 6 جيجاهرتز لشبكة Wi-Fi ليس عالميًا. أشارت كوالكوام إلى إمكانية وجود تكوينات مختلفة لسلسلة Networking Pro 3rd Gen ، بناءً على التخصيص.

ستتيح سلسلة Wi-Fi 7 Networking Pro من كوالكوام لعملائها إنشاء مجموعة واسعة من أجهزة التوجيه / نقاط الوصول اللاسلكية المتميزة على مستوى المؤسسات. تقوم الأنظمة الأساسية بأخذ عينات بالفعل – يجب أن نشهد توفرًا في السوق لأجهزة توجيه Wi-Fi BE10000 و BE16000 و BE21000 و BE33000 استنادًا إليها في بضعة أرباع.

أصبح الوصول اللاسلكي الثابت المستند إلى 5G سريعًا خيارًا جذابًا للعديد من المستهلكين – حتى في بعض الأحيان باعتباره اتصال النطاق العريض الأساسي. ستعمل نقاط قوة كوالكوام في 5G كأصل من منظور التجميع لمنصات Wi-Fi 7 / 5G المتكاملة. ومع ذلك ، تتمتع Broadcom بحضور كبير مع مزودي الخدمة لـ 10G PON و DOCSIS 4.0. من المحتمل أن يجد مقدمو خدمات الإنترنت فائق السرعة هؤلاء العروض المجمعة المحتملة من Broadcom جذابة لبوابات المستهلكين التي تدعم Wi-Fi 7. بينما ننتظر Mediatek و MaxLinear (الذين باعت إنتل لهم قسم Home Gateway Platform) للكشف عن بطاقات Wi-Fi 7 الخاصة بهم بالكامل ، يبدو أن المعركة الأولية ستكون بين المنتجات القائمة على سلسلة Qualcomm’s 3rd Gen. Networking Pro وتلك التي تستخدم Broadcom محفظة واي فاي 7.