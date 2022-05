سيحتوي هاتف Pixel القابل للطي من قوقل على شاشة خارجية مقاس 5.8 بوصات

قال روس يونغ ، مؤسس شركات الأبحاث Display Supply Chain Consultants و DisplaySearch ، إن هاتف Pixel القابل للطي من قوقل سيكون له شاشة خارجية أصغر وشاشة داخلية بنفس حجم Galaxy Z Fold4.

Z Fold 4 and Google foldable will have similar sized foldable displays, but the Google cover display will be quite a bit smaller at 5.8". This should mean it will have a wider aspect ratio than the Samsung 6.19" Fold 4. Hear more at our conference next week.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022