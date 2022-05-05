سيحتوي هاتف Pixel القابل للطي من قوقل على شاشة خارجية مقاس 5.8 بوصات

قال روس يونغ ، مؤسس شركات الأبحاث Display Supply Chain Consultants و DisplaySearch ، إن هاتف Pixel القابل للطي من قوقل سيكون له شاشة خارجية أصغر وشاشة داخلية بنفس حجم Galaxy Z Fold4.

Z Fold 4 and Google foldable will have similar sized foldable displays, but the Google cover display will be quite a bit smaller at 5.8". This should mean it will have a wider aspect ratio than the Samsung 6.19" Fold 4. Hear more at our conference next week. — Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022

وبشكل أكثر تحديدًا ، سيحتوي Pixel Notepad على شاشة خارجية مقاس 5.8 بوصة ، بينما سيحصل Galaxy Z Fold4 على شاشة مستطيلة مقاس 6.19 بوصة. يشاع أن الهاتفين الذكيين الجديدين يحتويان على شاشات قابلة للطي من نفس الحجم ، مما يعني أن Pixel Notepad و Galaxy Z Fold4 سيكون لهما نسب عرض مختلفة.

لم يقل يانغ متى سيصل أول هاتف ذكي قابل للطي من قوقل إلى السوق ، ولكن من المتوقع إطلاق Pixel 7 في الخريف. ربما يأتي به هاتف ذكي قابل للطي.

من المتوقع أن يكون شكل الهاتف الذكي القابل للطي من Pixel ، والذي يُطلق عليه اسم Notepad ، يشبه شكل Oppo Find N أكثر من Galaxy Z Fold3. سعر الجهاز حوالي 1400 دولار.