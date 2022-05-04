سيتم تقديم هواتف سلسلة Axon 40 بشريحة أمان مخصصة

تخطط ZTE للكشف عن سلسلة Axon 40 الأسبوع المقبل ، ومن المحتمل أن نرى ثلاثة طرز جديدة تسمى Axon 40 Pro و Axon 40 و Axon 40 Ultra. سيتم تقديم النموذج الرئيسي بتصميم ملء الشاشة بفضل تقنية الجيل الثالث ومستشعر داخل الشاشة ، بينما تم تجهيز طراز Ultra بكاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل في الخلف ، وأخيراً Pro نموذج مع مستشعر رئيسي 100 ميجابيكسل.سيكون.

كما أكدت الشركة أن السلسلة الجديدة مزودة بشريحة أمان مخصصة يمكنها نقل حماية الأجهزة إلى المستوى التالي.

مواصفات هواتف سلسلة Axon 40

من المرجح أن تستخدم ZTE مستشعر ISOCELL HM2 في Axon 40 Pro. الشركة المصنعة الكورية هي الشركة الوحيدة القادرة على إنتاج منصات صور متحركة عالية الدقة ، و HM2 هو أحدث إصدار يتم إنتاجه.

يبلغ حجم المستشعر 1.33 بوصة ويدعم PDAF و Laser AF و OIS. نتوقع رؤية كل هذه التقنيات على Axon 40 Pro. تُظهر هذه الصورة أيضًا ست طبقات أمام المستشعرات الحقيقية ، مما يعني أن عدسة 6P بفتحة f / 1.8 ستكون مناسبة.

لاحظ أن ZTE تستخدم أيضًا شريحة الأمان هذه لأول مرة في هواتف سلسلة Axon 40. على الرغم من عدم توفر مزيد من التفاصيل حول شريحة الأمان هذه ، يمكن القول إنها ستحتوي على الكثير من المعلومات الحساسة مثل ماسح بصمات الأصابع وكلمة المرور ومعلومات بطاقة الائتمان ؛ لذلك ، لا يوجد مكان غير آمن في مساحة التخزين الداخلية ضد الهجمات المختلفة.

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هواتف ZTE الجديدة الأسبوع المقبل ، لكننا نتوقع أن تصدر ZTE المزيد من الميزات في الأيام التي تسبق الحدث الخاص.