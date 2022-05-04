الإطلالة الأولى لساعات Amazfit T-Rex Pro 2 و Amazfit Vienna

تقدم Amazfit تكملة لـ T-Rex Pro ولدينا بعض الصور والمواصفات. بالإضافة إلى T-Rex Pro 2 ، نلقي أيضًا أول نظرة على Amazfit Vienna القادمة والتي توصف بأنها ساعة متينة فاخرة مع غلاف من التيتانيوم أحادي الهيكل وشاشة زجاجية من الياقوت.

ساعة Amazfit T-Rex Pro 2

يجلب Amazfit T-Rex Pro 2 مظهرًا مشابهًا لـ T-Rex Pro و T-Rex الأصلي مع بنية بلاستيكية متينة وحزام سيليكون. تجلب Amazfit العديد من الألوان الجديدة مع خيار Astro Black and Gold و Wild Green و Desert Khaki جنبًا إلى جنب مع خيار اللون الأسود الكلاسيكي.

يحتوي T-Rex Pro 2 على شاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة بدقة 454 × 454 بكسل وسطوع 1000 شمعة في المتر المربع. تظل الساعة وفية لطبيعتها الوعرة بتصنيفها 10 ATM ومتانة من الدرجة العسكرية مع 15 شهادة MIL-STD-810G.

تضيف Amazfit أيضًا مستشعرًا حيويًا محدثًا BioTracker 3.0 PPG لمعدل ضربات القلب وقياسات الأكسجين في الدم. ستكون قادرًا على تتبع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا باستخدام درجات PAI بالإضافة إلى مستويات النوم والتوتر. تتميز الساعة أيضًا بمقياس التسارع والجيروسكوب والبارومتر والمستشعر المغناطيسي الأرضي ومستشعر الإضاءة المحيطة. تأتي الساعة أيضًا مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق وبلوتوث 5.0 للاتصال.

تم تصنيف عمر البطارية بما يصل إلى 24 يومًا من الاستخدام المختلط و 10 أيام من الاستخدام الكثيف بفضل بطارية 500 مللي أمبير التي تمت ترقيتها. ستوفر الساعة 32 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 ميجا بايت للتخزين على متنها.

تعد Amazfit Vienna خطوة أعلى من T-Rex Pro 2 مع هيكلها الزجاجي المصنوع من التيتانيوم والياقوت. تحصل الساعة على شاشة AMOLED مقاس 1.28 بوصة بدقة 416 × 416 بكسل وسطوع ذروة 1000 نيت بالإضافة إلى نفس ميزات تتبع الصحة والرياضة في T-Rex Pro 2. للأسف ، لن تتمكن الساعة من إجراء مكالمات مستقلة لأنها تفتقر إلى إمكانات eSIM .

ساعة Amazfit Vienna

تحصل Amazfit Vienna على 20ATM مقاومة للماء مما يعني أنه يمكن ارتداؤها أثناء الرياضات المائية عالية السرعة. تتميز الساعة أيضًا بسعة 32 ميجا بايت وذاكرة تخزين 4 جيجا بايت. يمكنك الحصول على نفس مجموعة المستشعرات مثل T-Rex Pro 2 بالإضافة إلى نظام GPS مزدوج النطاق وبلوتوث 5.0 للاتصال. يمكن أن تدوم الساعة لمدة تصل إلى 14 يومًا مع الاستخدام المعتاد ويتم تشغيلها بواسطة خلية بطارية سعة 500 مللي أمبير في الساعة.

من المتوقع إطلاق ساعتي Amazfit الجديدتين هذا الصيف. الأسعار والتوافر لم يتم تفصيلها بعد.