رسميا إطلاق هاتف Xiaomi Redmi Note 10T الجديد في اليابان

كشفت Xiaomi النقاب عن أحدث هاتف ذكي لها يسمى Redmi Note 10T مع دعم شبكة 5G في اليابان. يجب اعتبار هذا الجهاز كعضو جديد في العائلة السابقة. يجب اعتبار هذا الجهاز إصدارًا مختلفًا من Redmi Note 10T 5G ، والذي تم إصداره في صيف عام 2021. هذا الهاتف مزود بشريحة Qualcomm Snapdragon 480 ويأتي بكاميرا مزدوجة.

في المقدمة ، الجهاز مزود بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 1080 بكسل وثقب في الشاشة يضم مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. تدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث 90 هرتز وتقدم 4096 مستوى سطوع. في الجزء الخلفي من الجهاز ، سترى الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، والتي ، إلى جانب المستشعر الثانوي 2 ميجابكسل ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التقاط الصور الشخصية. سترى أيضًا فلاش LED مزدوج اللون على الجهاز.

تُظهر شريحة Redmi Note 10T 5G جنبًا إلى جنب مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من التخزين الداخلي قدرة مقبولة. أيضًا ، تم تجهيز هاتف شاومي الذكي الجديد ببطارية 5000 مللي أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط. لا تنس أن هاتف شاومي الذكي يدعم فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية إلى جانب eSIM.

كما تعلم ، يعد دعم هذه التقنية أمرًا غير معتاد بالنسبة لهاتف منخفض التكلفة ، ويمكن اعتباره استثناءً في السوق على الأرجح. تشمل الميزات الأخرى المثيرة للاهتمام لهذا الجهاز دعمًا لمقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم. يجب أيضًا اعتبار دعم NFC للبنوك المحلية وواجهة مستخدم MIUI 13 من الميزات الأخرى للجهاز.