تم الكشف عن اسم OnePlus Nord 3 على موقع الشركة

يبدو أن OnePlus يقدم جهازًا جديدًا. لقد رأينا مؤخرًا طرح شركة Nord CE 2 Lite 5G و 10R من قبل الشركة في السوق الهندية ، ولكن الآن تشير التقارير الجديدة إلى أن OnePlus يستعد لتقديم هاتف جديد من سلسلة Nord. حيث كشف احد المسربين عن OnePlus Nord 3 على موقع الشركة في الهند ، ولكن في الوقت نفسه ، لم يتم نشر أي صورة له. يشير إدراج اسم هذا الجهاز إلى أننا على وشك تقديم جهاز جديد.

حققت هواتف سلسلة Nord نجاحًا كبيرًا للشركة ، ولهذا السبب تواصل OnePlus إضافة هواتف ذكية جديدة إلى السلسلة. هناك أيضًا شائعات بأن شركة OnePlus الصينية تخطط للكشف عن Nord 2T. ومع ذلك ، تشير بعض التقارير المنشورة إلى أن الهاتف الذكي الجديد قد تم تسميته من قبل الشركة التي تحمل الاسم الرمزي Meili ، ومع الكشف عن معلومات جديدة تسمى Nord 3 ، يمكن أن يكون الاثنان مرتبطين ببعضهما البعض.

قد يأتي خليفة OnePlus Nord 2 بشريحة Dimensity 8100 ، والتي يمكن تزويدها بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD Plus ودقة 2480 × 1080 × 1080 بكسل. سوف يدعم الهاتف الذكي Nord أيضًا معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. على عكس معظم هواتف OnePlus الذكية الموجودة في السوق ، فإن هذا الجهاز مزود بفتحة شاشة في الجزء الأوسط من الجزء العلوي.

من المحتمل أن يحتوي Nord 3 على مستشعر 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي. يوجد أيضًا على الجزء الخلفي من الجهاز مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f / 1.8. ليس من السيئ معرفة أن المستخدمين على OnePlus Nord 3 سيواجهون مستشعر 8 ميجابكسل ومستشعر 2 ميجابكسل بجوار المستشعر الرئيسي. تشير بعض المعلومات المسربة إلى أن هاتف OnePlus القادم سيحتوي على 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي UFS 3.1. هذا الجهاز مزود أيضًا ببطارية 4500 مللي أمبير ومعها سترى دعمًا لتقنية الشحن السريع 150 وات.