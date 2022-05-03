تم إصدار Infinix Hot 12 Play بمعالج Helio G35

كشفت Infinix النقاب عن هواتفها Hot 12 و Hot 12i الشهر الماضي. دخلت العلامة التجارية الآن السوق في تايلاند بهاتف ذكي جديد يسمى Infinix Hot 12 Play. في هذا الخبر ، سوف نلقي نظرة على مواصفات ومميزات وسعر هاتف Infinix Hot 12 Play.

مواصفات Infinix Hot 12 Play

تم تجهيز هاتف انفينيكس الذكي بشاشة IPS TFT مقاس 6.82 بوصة ، وهي متوفرة بدقة HD Plus ودقة 720 × 1612 بكسل. ليس من السيئ معرفة أن شاشة هذا الجهاز تدعم معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز. أبعاد هذا الجهاز 170.47 × 776 × 8.32 مم ويزن 195 جرامًا.

يتلقى هذا الجهاز طاقته من معالج Helio G35 وذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به تعادل 6 جيجا بايت وتم توسيع ما يصل إلى 5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ستحصل أيضًا على مساحة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت إلى جانب دعم بطاقة الذاكرة الخارجية ؛ مع الميزة المذكورة ، يمكنك زيادة مساحة التخزين الخاصة بك بفضل بطاقة الذاكرة الخارجية.

في الجزء الخلفي من Infinix Hot 12 Play ، سترى كاميرا مزدوجة. يحتوي هذا الجهاز على مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 وعدسة ذكاء اصطناعي وفلاش LED رباعي. سترى أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الجزء الخلفي من الجهاز. يتم تضمين مستشعر 8 ميجابكسل للصور الذاتية ، ويمكن للمستخدمين استخدامه للتصوير.

يأتي هذا الجهاز بواجهة مستخدم XOS 1.6 ، والتي تعتمد على نظام Android 12. أيضًا ، لا يمكن للبطارية التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة تحقيق متانة عالية فحسب ، ولكن أيضًا بفضل تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط ، يمكنها إكمال الشحن في وقت قصير. تشمل الميزات الأخرى لهاتف Infinix الجديد دعم بطاقة SIM المزدوجة وإصدار Wi-Fi الجديد وإصدار Bluetooth 5.0 ومنفذ Type-C ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

سعر هاتف Infinix Hot 12 Play

يبلغ سعر الجهاز 116 دولارًا في تايلاند ومتوفر باللون الأسود والأبيض والأزرق والأخضر.