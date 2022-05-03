اطلاق ساعة Hilo RS4 Plus بشاشة 1.78 بوصة

كشفت Hilo النقاب عن أحدث ساعتها الذكية كشركة تابعة لشركة Xiaomi ، ونشهد الآن إطلاقها في الأسواق العالمية. تتميز هذه الساعة الذكية ، التي يطلق عليها Hilo RS4 Plus ، بميزات مثل تتبع الصحة واللياقة البدنية مثل الأكسجين في الدم (SpO2) ومعدل ضربات القلب ومراقبة ضغط الدم ومقياس الحرارة. تم تجهيز هذه الساعة الذكية أيضًا بأجهزة استشعار الجاذبية وعداد الخطى ، ومعها سترى دعمًا لأنماط رياضية مختلفة والعديد من الوظائف المدمجة.

تم طرح الساعة الذكية Hilo RS4 Plus في 26 مارس وهي متوفرة الآن في عدد من المتاجر العالمية الكبرى. يمكنك شراء Hilo RS4 Plus لمراقبة صحتك وإدارتها في الوقت الفعلي. هذه الساعة الذكية الجديدة Hilo مناسبة لكل من المستخدمين من الذكور والإناث وقد حصلت على شهادة IP68 ، مما يشير إلى مقاومة الماء والغبار. تشمل الميزات الأخرى لـ Hilo RS4 قياس المسافة وعد الخطوات واستهلاك السعرات الحرارية ومراقبة النوم. تشمل الميزات الجديدة الأخرى لـ Halo Rs4 المنبه ومراقبة صحة المرأة والتحكم في الكاميرا.

هناك أكثر من 100 وضع رياضي مختلف في الساعة الذكية Hilo Rs4 ، بما في ذلك الجري وكرة الريشة وكرة السلة وركوب الدراجات والقفز وكرة القدم. توفر شاشة AMOLED مقاس 1.78 بوصة رؤية واضحة مع بعض الألوان الزاهية للغاية. ميزة أخرى مهمة لهذه الساعة هي بطارية 230 مللي أمبير ، والتي يمكن أن تستمر في الشحن لمدة 10 أيام وتكون في وضع الاستعداد لمدة 40 يومًا. ستظهر أحزمة السيليكون لساعة Hilo الجديدة متانة للاستخدام طويل الأمد.

لا تنس أن ساعة Hilo RS4 الذكية متوافقة مع أنظمة التشغيل Android و iOS وتضم أكثر من 100 وجه ساعة. تزن الساعة 57 جرامًا ومتوفرة باللون الأسود والفضي والذهبي.

لاحظ أن سعر ساعة Hilo الجديدة أقل من 60 دولارًا وقد تأتي بخصومات خاصة في بعض الأسواق العالمية.