كيف نعرف ما إذا كانت بطارية الكمبيوتر المحمول متعددة الخلايا

ما هي المعلومات التي نحتاجها للتحقق من مواصفات بطارية الكمبيوتر المحمول؟ لمعرفة أن بطارية الكمبيوتر المحمول هي خلية متعددة الخلايا ، يجب أن نعرف أولاً ما هي الخلية أو الخلية. ربما لاحظت هذه الكلمة عند البحث عن مواصفات بطاريات اللابتوب ، أو رأيناها في مواصفات أجهزة اللاب توب دون معرفة المقصود بخلية بطارية اللابتوب. داخل بطاريات الكمبيوتر المحمول ، والتي تتكون من شكل واحد وموحد ، توجد عدة بطاريات منفصلة تشبه البطاريات الكلاسيكية القابلة لإعادة الشحن المتوفرة في السوق ، ولكن بأبعاد وأحجام أكبر. هذه المجموعة من بطاريات البطاريات تسمى هذه البطاريات المنفصلة متصلة في سلسلة أو على التوازي.

تعتمد سلسلة أو موازية هذا الاتصال على نوع الأسلاك. السلسلة هي نوع من الأسلاك التي لها شدة تيار ثابتة ولكن الجهد العالي والتوازي هو نوع من الأسلاك التي لها شدة تيار عالية ولكن جهد ثابت. نوع آخر من الأسلاك المستخدمة في الغالب في بطاريات الكمبيوتر المحمول هو الأسلاك المركبة (سلسلة / متوازية) التي لديها تيار عالي.

يشير عدد خلايا بطارية الكمبيوتر المحمول إلى عدد البطاريات الموجودة في صندوق وحدة البطارية أو بنك البطارية. على سبيل المثال ، البطارية أحادية الخلية هي بطارية واحدة. تم طرح أسئلة مختلفة عدة مرات حول البطارية وخلاياها ، على سبيل المثال ، هل البطارية ثنائية الخلية أفضل أم البطارية المكونة من 3 خلايا؟ سيتم الرد على هذا السؤال والأسئلة المماثلة أدناه.

مع زيادة عدد خلايا البطارية ، يزداد وزن بطارية الكمبيوتر المحمول. في هذه المقالة ، حاولنا تعريفك بتعريف خلايا البطارية وهيكلها بطريقة بسيطة ، لتعليمك كيفية تحديد عدد خلايا بطارية الكمبيوتر المحمول.

أسهل طريقة لتحديد عدد خلايا بطارية الكمبيوتر المحمول هي إلقاء نظرة على مواصفات بطارية الكمبيوتر المحمول من موقع الشركة المصنعة على الويب. تأكد من مطالبة جميع الشركات المصنعة بالإشارة إلى عدد الخلايا ومواصفات بطارية الكمبيوتر المحمول في قسم مواصفات المنتج. في بعض الحالات ، يحتوي صندوق الكمبيوتر المحمول على مواصفات ، بما في ذلك مواصفات البطارية وكذلك عدد الخلايا. لكن النقطة المهمة هي أنه في بعض الأحيان يتم إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يتم إنتاجها بعدة عينات مختلفة من البطاريات بناءً على اختيار المستخدم ، ولكن في هذه الحالة أيضًا ، يمكنك البحث في سلسلة إنتاج الكمبيوتر المحمول على موقع المنتج وعرض المواصفات .

هناك طريقة أخرى لتحديد عدد الخلايا في الكمبيوتر المحمول وهي حساب سعة الخلية عن طريق حساب عدد الخلايا بتقسيم بسيط. في هذه الطريقة ، تحتاج إلى إزالة البطارية من الكمبيوتر المحمول والعثور على السعة المكتوبة على البطارية ، ثم قسمة هذا الرقم على الجهد الكيميائي المكتوب على البطارية (جهد البطارية / الجهد الكيميائي للخلية * 2 = عدد الخلايا).

مثال: بطارية 11.1 فولت li-lon / الجهد 3.6 فولت li-lon * 2 = 6 خلايا

هناك طريقة أخرى وهي استخدام البرامج المصممة لهذا الموضوع ، والتي تعد بالطبع إحدى أسهل الطرق للأشخاص الذين هم على دراية بهذا البرنامج. من بين هذه البرامج البرامج الصحية ومواصفات البطارية التي تسمى BATexpert.

الطريقة الأخيرة والأسوأ بالطبع هي فتح صندوق بنك البطارية وإحصاء عدد البطاريات داخل الصندوق ، وهو أمر غير موصى به بالطبع بسبب إمكانية التأثير على هيكل البطارية ويمكن للمحترفين فقط فتح الصندوق وإغلاقه وعدم إتلاف البطارية: مثال على الاختلاف بين بطارية ذات 6 خلايا و 9 خلايا هو أن هناك 6 بطاريات قابلة لإعادة الشحن في صندوق البطاريات و 9 بطاريات في بطارية ذات 9 خلايا.

أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن البطاريات سداسية الخلايا تُستخدم حاليًا بشكل افتراضي في أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

أسئلة مكررة

كم ساعة تدوم بطارية سداسية الخلايا؟

تعتمد الإجابة على هذا السؤال على العديد من العناصر ، بما في ذلك سطوع الشاشة وعمر البطارية والمواصفات الأخرى ، ولكنها تختلف عادةً من ساعتين إلى 3 ساعات و 45 دقيقة.

كم عدد الهواتف المحمولة الأفضل لشراء بطارية كمبيوتر محمول؟

فيما يتعلق بأداء اللاب توب نفسه ، فلا فرق بين عدد خلايا البطارية ، ولكن هناك فرق من حيث وقت تخزين الشحن ، وهذا يختلف حسب حاجتك لعمر البطارية ووقت الشحن الذي تحتاجه. على سبيل المثال ، ستمنحك البطارية المكونة من 3 خلايا شحنًا أكبر لاستخدامها مقارنةً بالبطارية المكونة من خليتين.

كم فولت هي بطارية اللاب توب؟

البطاريات المختلفة لها جهد كهربائي مختلف ، ولكن عمومًا يختلف إخراج بطاريات الكمبيوتر المحمول من 11.1 إلى 14.8 اعتمادًا على مواصفات البطاريات.

ماذا تعني بطارية ذات 4 خلايا؟

كما هو مذكور في النص ، تعني البطارية ذات 4 خلايا 4 بطاريات يتم تركيبها في صندوق البطارية بشكل متوازٍ أو متسلسل لتحمل الشحن.