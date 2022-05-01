إعدادات كاميرا Huawei Y5 2019

في عالم اليوم ، أصبحت كاميرات الهواتف الذكية جزءًا مهمًا جدًا من هذه المنتجات ويستخدم المستخدمون أيضًا كاميرات هواتفهم أكثر من ذلك بكثير ، ويرجع ذلك إلى توسع الشبكات الاجتماعية وشعبية العالم الافتراضي.

لهذا السبب ، في هذا المقال ، سوف ننتقل إلى إعدادات Huawei Y5 2019 ونراجع خيارات إعدادات الكاميرا المختلفة لهذا الهاتف ، بالإضافة إلى أوضاع التصوير المختلفة.

أوضاع التصوير المختلفة لكاميرا Huawei Y5 2019

استمرارًا لهذا القسم ، سنتعامل مع أوضاع التصوير المختلفة لهاتف Huawei Y5 2019 ، لكن لاحظ أن بعض الأوضاع والخيارات المذكورة يمكن أن تختلف عن هاتفك بسبب تغيير إصدار واجهة المستخدم وإصدار Android.

وضع الصور

الوضع الرئيسي والافتراضي هو التصوير بكاميرا الهاتف. في هذه الحالة ، إذا قمت بسحب إصبعيك للخارج ، فسيتم تكبير الكاميرا رقميًا. في الجزء العلوي من هذه الصفحة يوجد خيار الإعدادات ، والذي سنتحدث عنه لاحقًا. يوجد أيضًا خيار فلاش يمكنك ضبطه على ثلاثة أوضاع: إيقاف ، تشغيل وتلقائي.

هناك أيضًا خيارات أخرى ، مثل Live ، التي تلتقط صورًا حية لك عند تشغيلها.

وضعية الفيديو

يعد وضع الفيديو أيضًا أسهل وضع لتسجيل الفيديو. في وضع الفيديو ، يمكنك أيضًا تسجيل الفيديو الخاص بك عن طريق التكبير. في الجزء العلوي من الشاشة ، هناك العديد من الخيارات التي إذا قمت بالنقر فوق الإعدادات ، يمكنك تغيير دقة تسجيل الفيديو الخاص بك.

الوضع الرأسي

الوضع الرأسي الذي لا يحتاج إلى تقديمه وأنت على الأرجح على دراية بهذا الوضع. في الوضع الرأسي ، تكتشف الكاميرا الموضوع من الخلفية وتحاول فصله. ثم تصبح الخلفية معتمة وبهذه الطريقة يبدو الموضوع أفضل وأكثر وتصبح الصورة جذابة واحترافية للغاية.

الوضع الليلي

في الليل ، كما هو متوقع ، تنخفض جودة الصور بسبب تعتيم الضوء وتقل التفاصيل بشكل كبير ، خاصة في الأجزاء الأكثر قتامة من الصور. يمكنك استخدام الوضع الليلي لتحسين الصورة.

يساعد هذا الوضع صورتك على التقاط نطاق ديناميكي أفضل وأوسع ، بالإضافة إلى ألوان طبيعية أكثر. ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تستخدم هذا الوضع ، فيجب عليك تثبيت يدك لبضع ثوان لترك عملية الفارس وراءك.

الوضع الاحترافي

يسمح لك الوضع الاحترافي أو الاحترافي ، كما يوحي اسمه ، بالتصوير باحتراف وضبط عوامل الصورة المختلفة يدويًا. لن يعمل هذا الوضع إلا إذا كنت معتادًا على الأجزاء المختلفة من الصورة ويمكنك ضبط الإضاءة والتباين والتركيز و ISO وغير ذلك يدويًا.

وضع البانوراما

يساعدك هذا الوضع على التقاط صور بانورامية. يمكنك التبديل بين الكاميرا الرئيسية والكاميرا الواسعة للغاية ثم التقاط صورة بانورامية عن طريق لمس زر الغالق وتدوير الهاتف. عند التقاط صور بانورامية ، يجب أن تكون حريصًا على التحرك في خط معين وقد يؤدي تغيير الإطار إلى تلف الصورة.

وضع البطيء

وضع الحركة البطيئة لتسجيل الفيديو بالحركة البطيئة ، ويمكنك استخدام هذه الميزة لإبطاء الأمور بشكل كبير باستخدام الكاميرا الخلفية أو الأمامية. على سبيل المثال ، يمكنك عمل لعبة نارية بطيئة الحركة ومشاهدة العملية الكاملة لاشتعال النيران ببطء شديد.

وضع الفاصل الزمني

كما تعلم على الأرجح ، يتم تشغيل الأفلام التي تقوم بتسجيلها في وضع Time-Lapse بشكل أسرع ويتم تشغيل الفيلم الخاص بك بسرعة أكبر بكثير. على سبيل المثال ، بمساعدة وضع Time-Lapse ، يمكنك تصوير مرور السحب ثم مشاركته بسرعة وجاذبية.

لاحظ أنه يجب أن يكون الهاتف ثابتًا قدر الإمكان لتسجيل أفلام Time-Lapse ، وبما أنه يتعين عليك التصوير لفترة طويلة نسبيًا ، فإننا نقترح استخدام حامل.

وضع الرسم بالضوء

يساعدك هذا الوضع على حفظ صور جذابة للغاية ورائعة في الليل. في الواقع ، ربما تكون قد شاهدت صورًا للطرق السريعة والشوارع حيث أدى ضوء السيارات إلى خلق خط إضاءة جذاب للغاية ومتواصل. هذه الميزة تفعل الشيء نفسه تمامًا وتساعدك على إنشاء صور مشابهة لما قيل من خلال تمديد التعرض.

وضع HDR

يساعد وضع HDR أو High Dynamic Range على تحسين النطاق الديناميكي للصور ويسمح بالتقاط ظلال الضوء بمزيد من التفاصيل وأفضل. نوصي باستخدام هذه الميزة في معظم الأوقات ، على الرغم من أن إيقاف تشغيل HDR في بعض الحالات يكون أفضل من تشغيله.

وضع التصفية

عند النقر فوق هذا الوضع ، سيتم عرض عوامل تصفية مختلفة لك ، يمكنك من خلالها تحديد أحد هذه المرشحات وتسجيل صورتك باستخدام هذا الفلتر المحدد.

وضع العدسة AR

يمنحك هذا الوضع إمكانيات وتأثيرات خيالية حتى تتمكن من التقاط صور ممتعة معهم. هذا القسم مخصص للترفيه وليس له تطبيق عملي في التقاط صور جادة.

وضع الملصقات

يمنحك هذا الوضع ملصقات ويسمح لك باستخدام ملصقات متعددة في صورتك. في الواقع ، يمكنك تطبيق ملصق على الصورة قبل تسجيل الصورة وتسجيل صورتك وفقًا لذلك.

إعدادات كاميرا Huawei Y5 2019

يتم تمكين وضع الصور بشكل افتراضي عند دخول الكاميرا. انقر فوق خيار الإعدادات في الجزء العلوي من الصفحة للذهاب إلى صفحة الإعدادات.

في هذه الصفحة ، الخيار الأول هو الدقة ، ومن خلاله يمكنك تحديد دقة صورك ونسبة العرض إلى الارتفاع للصور. الخيار التالي هو علامة GPS ، التي تسجل موقع كل صورة إذا كانت قيد التشغيل ، بحيث يمكنك دائمًا الاطلاع على موقع صورك.

يضيف خيار الشبكة المساعدة خطوطًا مستطيلة إلى الكاميرا عندما تكون في وضع التشغيل حتى تتمكن من تأطير صورك بشكل أفضل وأسهل والتقاط صور أفضل.

يؤدي خيار انعكاس المرآة ، عند تشغيله ، إلى عكس صورتك الذاتية بعد التسجيل ، مثل النظر في المرآة. إذا تم إيقاف تشغيل هذا الخيار ، فسيتم عرض الصورة الذاتية تمامًا كما تم تسجيلها.

يعمل خياري كتم الصوت والمؤقت على كتم صوت الغالق ، على التوالي ، وزيادة وقت تسجيل الصورة. في الواقع ، إذا قمت بضبط المؤقت على ، على سبيل المثال ، 5 ثوانٍ ، فسيتم التقاط الصورة بعد 5 ثوانٍ من لمس الغالق.

يتيح لك خيار التحكم في الصوت إمكانية التحكم بشكل أكبر في الأزرار الموجودة على جانب الجهاز ، ويمكنك أيضًا تغيير إعدادات قسم مستوى الصوت في الكاميرا.

يقوم خيار Capture Smiles بالتقاط صورة تلقائيًا في كل مرة يبتسم فيها شخص ما أمام الكاميرا عندما تكون قيد التشغيل. في الواقع ، يعمل الغالق من خلال مراقبة الابتسامة ، وهذه الميزة خاصة بالكاميرا الرئيسية وكاميرا الصور الشخصية.

خيار Ultra snapshot مخصص لك لتحديد ما يحدث بالضبط إذا تم إيقاف تشغيل شاشة الهاتف عن طريق الضغط على زر خفض الصوت مرتين على التوالي وأي جزء من الكاميرا يمكنه الوصول السريع.