أحدث الشائعات عن مواصفات Pixel Watch من قوقل

يبدو أن Pixel Watch القادمة من قوقل ستكون مجموعة رائدة للتنافس مع أحدث ساعات Galaxy و Apple Watch من سامسونج ، وفقًا للمواصفات الجديدة المسربة، ستتمكن من الحصول على نسخة خلوية من الجهاز القابل للارتداء ، وستحتوي على بطارية تبلغ 300 مللي أمبير في الساعة (mAh).

لم يكن بالضرورة أن يكون هناك خيار خلوي لـ Pixel Watch. تعتمد بعض الساعات الذكية المنخفضة المستوى ، وحتى بعض النماذج المتطورة التي تركز على اللياقة البدنية ، على هاتفك للاتصال. إذا كانت الشائعات دقيقة وكان هناك نموذج خلوي لساعة Pixel ، فهذا يعزز فكرة أن قوقل ربما لا تحاول جعل ساعتها بديلاً أصغر أو أرخص – إنها تريد هذه الجاذبية في السوق الشامل.

أما بالنسبة للبطارية ، فإن سعتها المادية تبدو مناسبة لحجم الساعة. ومع ذلك ، يكاد يكون من المستحيل معرفة ما يعنيه هذا التقييم بالمللي أمبير في الساعة إلى متى سيستمر بين عمليات الشحن.

عندما تمت مقارنة بين Apple Watch Series 7 41mm و Galaxy Watch 4 Classic 42mm ، وجد احد المختصين أن لديهما مستويات مختلفة بشكل كبير من التحمل. في أحد الأيام ، كانت Galaxy Watch قد نفدت طاقتها بينما كانت Apple Watch بنسبة 52 بالمائة (على الرغم من أنه في اليوم التالي كان قادرًا على الحصول على بضع ساعات إضافية من Galaxy بعد بعض التعديلات). ومع ذلك ، فإن بطارية Apple Watch ليست أكبر من ذلك بكثير ؛ تبلغ سعته 284 مللي أمبير ، بينما تبلغ سعة بطارية جالكسي 247 مللي أمبير.

~6:30pm: Galaxy Watch 4: 15% Apple Watch S7: 57% — Dan S. (@dcseifert) April 6, 2022

ما يهم حقًا عندما يتعلق الأمر بعمر بطارية الأجهزة القابلة للارتداء هو ميزاتها ومعالجها. كلاهما غير معروف في هذه المرحلة بالنسبة لساعة Pixel ، على الرغم من أنه من الواضح أنه لن يحتوي على شاشة العرض الورقية الإلكترونية التي تتيح استخدام Pebble Time لأكثر من أسبوع من بطاريته البالغة 250 مللي أمبير في الساعة.

السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عليه بعد هو أي شريحة ستستخدمها قوقل – Snapdragon Wear 4100 أو 4100 Plus من Qualcomm ، والتي لم تظهر في الكثير من الساعات على الرغم من وجودها لفترة من الوقت؟ شريحة Qualcomm غير معلن عنها حاليًا من الجيل التالي؟ معالج Exynos من سامسونج التي تستخدمها في ساعاتها الخاصة؟ معالج Tensor مخصص مثل الذي تستخدمه قوقل في Pixel 6؟ هناك العديد من الخيارات – بعضها غير معروف ، والبعض الآخر قد يكون علامة سيئة على عمر البطارية.

نأمل ألا نضطر إلى الانتظار طويلاً لمعرفة الإجابة – تقول الشائعات أن Google يمكنها الإعلان عن Pixel Watch في مؤتمرها I / O ، الذي يبدأ بعد أسابيع قليلة من الآن في 11 مايو.