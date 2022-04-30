هواوي تطلق ساعة GT 3 Pro مع ECG و NFC و Band 7 مع مراقبة معدل ضربات القلب

ساعة هواوي GT 3 Pro هي أحدث ساعة ذكية رائدة للشركة تتميز بتصميم كلاسيكي مع قرص دائري. يأتي أيضًا في طرازي 43 مم و 46 مم وله جسم من السيراميك وزجاج ياقوتي. أحجام الشاشة 1.32 بوصة و 1.43 بوصة على التوالي مع لوحة AMOLED.

تعد وظيفة ECG في ساعة هواوي GT 3 Pro واحدة من أبرز ميزاتها. يمكنه فحص إيقاع قلب المستخدم والنشاط الكهربائي وفقًا لموافقة السلطات الطبية في الصين. تتضمن ساعة اليد أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب ، ومراقبة الأكسجين في الدم ، وكشف درجة حرارة الجسم ، ومراقبة النوم ، ومراقبة الإجهاد.

تدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي ، 18 منها من المفترض أنها مصممة للمحترفين. الجولف هو أحد هذه الأوضاع الرياضية ، ويأتي GT 3 Pro محملاً مسبقًا بأكثر من 300 ملعب غولف. تتميز الساعة الذكية أيضًا بأنها مقاومة لـ 3 ATM وتوفر وظيفة “الغوص”.

يتميز هواوي Band 7 بشاشة AMOLED مقاس 1.47 بوصة بدقة 194 × 368 ووظيفة Always-On-Display. يحتوي على زر على الجانب الأيمن يعمل على تشغيل الأداة وإيقاف تشغيلها بالإضافة إلى المساعدة في إدخال الأوامر.

يتم تضمين كل من مقياس التسارع ومستشعر الدوران ومستشعر معدل ضربات القلب في هواوي Band 7. كما أنه يحتوي على مستشعر SpO2 الذي يمكن استخدامه للكشف عن مؤشرات توقف التنفس أثناء النوم عن طريق قياس مستويات SpO2 أثناء النوم. تحتوي هواوي Band 7 أيضًا على وظيفة تذكير بالدورة الشهرية.

كما توفر 96 وضعًا رياضيًا ، بما في ذلك السباحة ، ويمكنه قياس عدد السعرات الحرارية التي يحرقها المستخدم خلال التمارين والأنشطة الرياضية.

توفر هواوي Band 7 حماية 5ATM ، مما يسمح لمرتديها بالغوص حتى عمق 50 مترًا تحت الماء. يُقال إن البطارية تدوم حتى 14 يومًا بشحنة كاملة. بصرف النظر عن ذلك ، تأتي ساعة اليد مع أكثر من 7000 وجه ساعة وإصدار يدعم تقنية NFC.