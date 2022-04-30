سيساعدك وضع المخرج الجديد في سناب شات على إنشاء مقاطع فيديو أفضل

أعلنت سناب شات عن ميزة جديدة تسمى ” وضع المخرج ” تقول إنها ستمكّن المبدعين من إنتاج المزيد من المحتوى على سناب شات ، خاصة لميزة الفيديو القصيرة التي تشبه TikTok للتطبيق ، Spotlight. يُعتقد أن وضع المخرج هو أحدث محاولة من قبل سناب شات لمواجهة TikTok في لعبتها الخاصة ، وهذا ليس مفاجئًا ، مما يعطي شعبية متزايدة لـ TikTok بين المراهقين والمستخدمين الشباب.

بعد أن بدأت كتطبيق رسائل سريع الزوال منذ عدة سنوات ، تطورت سناب شات لتصبح واحدة من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرائدة إلى جانب أمثال انستغرام و فيسبوك و تويتر وما إلى ذلك. لقد كانت أيضًا رائدة في طرح ميزات جديدة ومبتكرة ، مثل القصص ومرشحات الصور الشخصية للواقع المعزز و Nametag و Discover feed والمزيد. تم نسخ العديد منها بواسطة خدمات أخرى بما في ذلك فيسبوك و انستغرام و تويتر.

كجزء من القمة السنوية الرابعة لشركاء Snap (SPS) يوم الخميس ، أعلنت سناب شات عن عدد كبير من الميزات لـ سناب شات ، بما في ذلك وضع المخرج الجديد. في منشور مدونة يوضح بالتفصيل الميزة ، قال سناب شات إنه سيقدم مجموعة واسعة من أدوات التحرير الجديدة الملائمة لمنشئ المحتوى وعدسات الكاميرا التي ستجعل من السهل إنشاء محتوى أكثر جاذبية على سناب شات.

يأتي وضع المخرج إلى Android و IOS

يأتي وضع المخرج أيضًا مع وظيفة الكاميرا المزدوجة للسماح للمبدعين باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف في نفس الوقت. سيكون هناك أيضًا وضع الشاشة الخضراء الذي يسهل على المستخدمين تغيير خلفيات مقاطع الفيديو الخاصة بهم ، بينما تساعد ميزة التحرير السريع المستخدمين في التقاط وتحرير لقطات بسهولة. ستتوفر هذه الميزة لأول مرة على نظام iOS “في الأشهر المقبلة” قبل طرحها على نظام Android في وقت لاحق من هذا العام. سيكون موجودًا في شريط أدوات الكاميرا ، ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من خلال النقر على الزر “إنشاء” في Spotlight.

أعلنت سناب شات أيضًا عن عدد من أدوات AR الجديدة للمطورين والتي يجب أن تضيف إمكانات AR جديدة في العدسات المستقبلية. يتضمن ذلك Ray Tracing ، والذي يقول سناب شات إنه “سيسمح للانعكاسات بالتألق من كائنات AR بطريقة واقعية.” أعلنت سناب شات أيضًا عن شراكة متعددة السنوات مع Live Nation لإطلاق تجارب AR في الحفلات الموسيقية والمهرجانات. كجزء من الخطة ، سيتمكن مستخدمو سناب شات في هذه الأحداث من تجربة البضائع والعثور على الأصدقاء واكتشاف المعالم في أماكن المهرجانات. بعض المهرجانات التي ستحصل على Snap AR تشمل Lollapalooza في شيكاغو ، ومهرجان اللاسلكي في لندن ، و Rolling Loud في ميامي ، و The Governors Ball في نيويورك.