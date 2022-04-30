تطلب Epic Games من المحكمة منع قوقل من سحب Bandcamp من متجرها بسبب استخدام نظام الفوترة الخاص بها

تواصل Epic Games معركتها ضد أنظمة الدفع في متاجر التطبيقات. يطلب صانع Fortnite الآن من المحكمة منع قوقل من إزالة Bandcamp من متجر قوقل بلاي.

أفادت The Verge أنه تم تقديم طلب قضائي أولي إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في 29 أبريل.

هددت قوقل بشطب Bandcamp لأنها تستخدم نظام الفوترة الخاص بها ، ولا تدفع للشركة رسوم متجر التطبيقات.

كانت واجهة متجر الموسيقى تفعل ذلك وفقًا لإرشادات قوقل ، التي أعفت تطبيقات الموسيقى الرقمية من دفع العمولة.

قال إيثان دياموند ، الرئيس التنفيذي لشركة Bandcamp ، في بيان جديد: “مع ذلك ، تعدل قوقل الآن قواعدها لتطلب من Bandcamp (وتطبيقات أخرى مثلها) أن تستخدم حصريًا Google Play Billing لمدفوعات السلع والخدمات الرقمية ، ودفع حصة من الأرباح إلى قوقل”.

وفقًا للقواعد الجديدة ، سيتعين على واجهة متجر الموسيقى إجراء تغييرات قبل 1 يونيو والبدء في دفع 10٪ من كل معاملة لشركة قوقل ، والتي لا تزال أقل من رسوم متجر التطبيقات القياسية البالغة 30٪.

تقول Epic Games الآن إن قوانين Play Store الجديدة ستجعل من الصعب على Bandcamp الاستمرار في دفع 82٪ للموسيقيين من عائداتهم.

“إن دفع حصة تصل إلى 10 في المائة من الإيرادات لشركة قوقل من شأنه أن يجبر شركة Epic على تغيير نموذج الأعمال الحالي لشركة Bandcamp أو تشغيل أعمال Bandcamp بخسارة طويلة الأجل”.

علاوة على ذلك ، أشارت Epic إلى أنها ستتطلب “وقتًا وجهدًا كبيرين” لبناء البنية التحتية اللازمة لدمج نظام الدفع في قوقل.

استحوذت Epic Games على Bandcamp في مارس ، قائلة إنها ستساعد في تحقيق هدف النظام الأساسي المتمثل في “تمكين المزيد من المبدعين بطريقة عادلة ومنفتحة”.