OnePlus تُطلق أرخص سماعاتها اللاسلكية “OnePlus Nord Buds”

إلى جانب OnePlus 10R 5G و Nord CE 2 Lite 5G ، كشفت OnePlus أيضًا عن OnePlus Nord Buds ، وهي أول TWS تحمل علامة نورد التجارية في الهند. تعد OnePlus Nord Buds إضافة منخفضة التكلفة إلى مجموعة TWS الخاصة بالشركة ، والتي تتضمن حاليًا إصدارات OnePlus Buds Z و Z2 و Buds Pro الرائدة.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على سعر ومواصفات وميزات OnePlus Nord Buds.

سعر وتوافر OnePlus Nord Buds

تأتي سماعات OnePlus Nord Buds بخيارين للألوان – أسود أردوازي ورخام أبيض. بسعر37 دولار وستبدأ البيع المفتوح بدءًا من 10 مايو.

مواصفات وميزات OnePlus Nord Buds

تتميز سماعات OnePlus Nord Buds بمحركات ديناميكية من التيتانيوم مقاس 2.4 مم تم تحسينها للحصول على تجربة صوت جهير عميقة. لديها معدل استجابة تردد من 20 إلى 20000 هرتز وحساسية السائق 98 ديسيبل. كما أنها تدعم Dolby Atmos ، ولكن فقط على أجهزة OnePlus محددة (OnePlus 7 والإصدارات الأحدث). أثناء المكالمات ، تتضمن Nord Buds نظامًا رباعي الميكروفون لإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي.

تتميز سماعات OnePlus Nord Buds بتقنية Bluetooth 5.2. يتوفر OnePlus Fast Pair في عدد محدود من هواتف OnePlus الذكية (OnePlus 6 والإصدارات الأحدث). إحدى ميزاته البارزة هي خيار زمن الوصول المنخفض 94 مللي ثانية للألعاب. يتضمن ذلك دعم الإيماءات ، مما يسمح للمستخدمين باستخدام الحركات لتشغيل / إيقاف الموسيقى مؤقتًا والرد على المكالمات / رفضها والتنقل بين مقاطع الصوت. يمكن توصيل سماعات Nord Buds بهاتف ذكي غير OnePlus عبر تطبيق HeyMelody ، والذي يسمح للمستخدمين بتحديد أحد أوضاع الاستماع الثلاثة – Bass أو Serenade أو Bold.

تصنيف IP55 الخاص بـ OnePlus Nord Buds يجعلها مقاومة للعرق والماء. يحتوي كل سماعة على بطارية بقدرة 41 مللي أمبير في الساعة تدوم سبع ساعات بشحنة واحدة. من ناحية أخرى ، تحتوي علبة الشحن على وحدة بطارية 480 مللي أمبير ويمكن أن توفر ما يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة. يتميز Nord Buds بشحن سريع ويبلغ عمر البطارية حوالي خمس ساعات بشحن لمدة عشر دقائق.

تتوافر سماعات OnePlus Nord Buds بلونين – الرخام الأبيض والأردواز الأسود. تبلغ أبعاد علبة الشحن 67.9 × 35.5 × 28.68 ملم ويزن حوالي 50 جرامًا. تزن كل سماعة أذن حوالي 4.8 جرام وأبعادها 27.76 × 20.72 × 23.49 ملم.