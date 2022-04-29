يوضح مستند فيسبوك المسرب أن الشركة ليس لديها فكرة عن كيفية إدارة بيانات المستخدم

لطالما كان فيسبوك متورطًا في بعض الجدل حول الخصوصية ، نظرًا لأن لدى الشركة بشكل صريح نموذج أعمال يعتمد على بيع بيانات المستخدم. ومع ذلك ، تشير وثيقة مسربة جديدة إلى أن الأمور قد تكون أسوأ بكثير مما كنا نتخيله.

المستند الداخلي هو تقرير كتبه مهندسو الخصوصية من فريق إعلانات فيسبوك ، وتم إرساله إلى ادارة فيسبوك. يوضح المهندسون بالتفصيل كيف يمكن لـ فيسبوك التعامل مع المنظمين المحليين الذين يطلبون تدابير خصوصية جديدة لحماية بيانات المستخدم حسب طلب حكومة كل بلد.

ومع ذلك ، وفقًا للتقرير ، يتفق حتى مهندسو فيسبوك على أن الشركة لا تتحكم في كيفية إدارة بيانات المستخدم داخليًا. حذر فريق إعلانات فيسبوك مديري الشبكات الاجتماعية من أن الشركة ستواجه صعوبة في تقديم وعود الحكومات بأي تغييرات في هذه الجوانب.

“ليس لدينا مستوى كافٍ من التحكم وإمكانية الشرح بشأن كيفية استخدام أنظمتنا للبيانات ، وبالتالي لا يمكننا بثقة إجراء تغييرات محكومة بالسياسة أو التزامات خارجية مثل” لن نستخدم بيانات X للغرض ص “

يكشف المستند أن قاعدة بيانات فيسبوك لها “حدود مفتوحة” ، بحيث يتم تخزين بيانات مستخدم الطرف الأول وبيانات الطرف الثالث وحتى البيانات الحساسة معًا. نتيجة لذلك ، فإن التحكم في جزء معين من هذه البيانات ليس بالمهمة السهلة. على الرغم من أن المتحدث باسم فيسبوك نفى أن فيسبوك لا تمتثل للجهات التنظيمية.

في وقت سابق من هذا العام ، أعلن مارك زوكربيرج أن Meta تعيد بناء بنيتها التحتية الإعلانية لاستهداف مستخدمي iOS. منذ إطلاق تطبيق شفافية تتبع التطبيقات العام الماضي ، خسرت الشبكة الاجتماعية أكثر من 10 مليارات دولار من العائدات. في الوقت نفسه ، يواصل فيسبوك انتقاد سياسات خصوصية Apple ، والتي تدعي الشركة أنها “ضارة” لكل من المستخدمين والشركات.