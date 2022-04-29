يتلقى تطبيق كاميرا قوقل تحديثًا جديدًا ، أحدث إصدار 8.4.600

كاميرا قوقل (أو Gcam) هو أحد تطبيقات قوقل لالتقاط الصور على هواتف Android. تم تصميم التطبيق لتحسين جودة صور الهاتف الذكي وتوفير أدوات جديدة مثل تأثيرات التركيز و HDR + والبانوراما اللانهائية.

في الآونة الأخيرة ، أصدرت الشركة تحديثًا جديدًا لتطبيق Google Camera APP.

ميزات تطبيق كاميرا قوقل :

• HDR + مع عناصر التحكم في التعرض وتوازن اللون الأبيض – التقط صورًا باستخدام HDR + لالتقاط صور رائعة ، خاصة في الإضاءة المنخفضة أو المشاهد ذات الإضاءة الخلفية.

• Top Shot – اختر أفضل لحظة باستخدام Top Shot. إنه يوصي تلقائيًا بأفضل الصور.

• Night Sight – لن ترغب أبدًا في استخدام الفلاش مرة أخرى. يبرز Night Sight كل التفاصيل والألوان التي تضيع في الظلام.

• تكبير فائق الدقة – تكبير فائق الدقة يجعل صورك أكثر وضوحًا عند التكبير.

• وضع الحركة – التقط الحياة أثناء الحركة. التقط صورًا ذات تعريض ضوئي طويل وحركة عميقة بجودة احترافية.

• Long Shot – التقط مقاطع فيديو عادية وسريعة بمجرد الضغط لفترة طويلة على مفتاح الغالق في وضع الكاميرا الافتراضي.