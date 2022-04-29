موزيلا ترفض بيع متصفح فايرفوكس لأصحاب المليارات

تعهدت موزيلا ، التي عانت من صعوبات مالية واضطرت إلى تسريح موظفين خلال وباء كورونا ، بأنها لن تبيع متصفح فايرفوكس الخاص بها إلى أصحاب المليارات على أي حال.

يبدو أن استحواذ إيلون ماسك ، أغنى رجل في العالم ، على تويتر ، مقابل 44 مليار دولار ، قد أثار غضب أولئك الذين يعتقدون أن الإنترنت لا ينبغي أن يكون في أيدي مجموعات معينة ، من بينها فايرفوكس.

ومع ذلك ، هناك أيضًا مستخدمون قدموا بيانًا قصيرًا على متصفح فايرفوكس ، قائلين إن برنامج فايرفوكس لا يربح المال ، والشيء الرئيسي الذي يحافظ على عمليات الفريق هو محرك البحث المدمج في المتصفح ، وتحديداً قوقل ، التي لديها كان أكبر داعم لـ فايرفوكس لسنوات عديدة وساهم بنسبة 80 ٪ من عائداته.

في الأداء المالي لموزيلا في عام 2020 ، بلغ إجمالي إيراداتها 496 مليونًا ، منها عائدات معاملات البحث حوالي 441 مليون دولار. بالإضافة إلى قوقل ، يأتي جزء من هذه الإيرادات من شركاء آخرين ، مثل شبكة بحث Yandex في روسيا.

علاوة على ذلك ، انخفضت حصة متصفحات فايرفوكس من 20٪ في عام 2008 إلى حوالي 4٪ الآن ، وحصة منصات المحمول أقل من 0.5٪.