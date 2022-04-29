سيتم تقديم Xiaomi POCO M4 5G بشريحة Dimensity 700

تواصل Xiaomi إنتاج المزيد من الأجهزة التي تحمل علامة POCO ، ومن المحتمل أن ترى عضوًا جديدًا في عائلة M. يبدو أنه مثل الأجهزة الأخرى لهذه العلامة التجارية ، فإن هذا الهاتف الذكي هو نسخة جديدة من طراز Xiaomi الحالي ، وهو جاهز للتقديم في الأسواق العالمية من خلال إجراء تغييرات فيه.

تظهر الصور المنشورة أن POCO M4 5G ستحتوي على شاشة LCD مقاس 6.58 بوصة بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز (معدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز). يبدو هذا الجهاز مشابهًا جدًا لطراز Pro ، لكن شريحته هي MediaTek Dimensity 700 ولا يوجد ذكر لمجموعة شرائح Dimensity 810.

مواصفات الكاميرا تتبع أيضًا هذه القاعدة. في هذا الجهاز ، نرى مستشعر 50 ميجابكسل باعتباره المستشعر الرئيسي ، ولكن تمت إزالة مستشعره الواسع للغاية وتم استخدام مستشعر عمق 2 ميجابكسل بدلاً من ذلك. سترى أيضًا كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في المقدمة. مقارنة بالطراز الأكثر تكلفة POCO M4 Pro ، يمكن القول إنه نسخة محسّنة من Redmi 10 5G مع مستشعر سيلفي 5 ميجابكسل.

تحسين آخر على Redmi هو شهادة IP52. في حين أنه قد لا يكون معيارًا جيدًا للغوص ، إلا أنه يكفي لحماية الهاتف من تناثر المياه. يزن طراز Poco الجديد 200 جرام وسيحتوي على وحدة كاميرا كبيرة في الخلف. ميزة أخرى لهاتف Poco الجديد هي أنه مزود ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، والتي من المحتمل أن تكون مصحوبة بشحن سريع بقوة 18 واط.

كشفت Xiaomi النقاب عن الكثير من الهواتف الجديدة ويبدو أنها ستجلب الكثير من المفاجآت في العام الجديد. تتمتع هواتف Poco دائمًا بقوة مقبولة وقد كشفت الشركة مؤخرًا عن POCO F4 GT .