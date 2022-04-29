تم الكشف عن صور حقيقية لـ Xiaomi 12 Lite

كانت هناك شائعات لفترة طويلة حول Xiaomi 12 Lite ، وفي النهاية تم توفير عدد من الصور الحقيقية. تم رصد الجهاز من قبل تاجر صيني وأكد رقم الموديل 2203129G الذي تم إصداره في الأشهر الأخيرة.

يحتوي Xiaomi 12 Lite على شاشة مسطحة وإطار بلاستيكي ؛ يجب اعتبار هذا النوع على عكس Xiaomi 12 ، المجهز بهيكل معدني. هذا الجهاز مزود بشاشة OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث يعادل 120 هرتز. يدعم هاتف Xiaomi أيضًا مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة. يحتوي Xiaomi 12 Lite على مكبري صوت استريو و IR blaster.

في الخلف سترى مستشعر 108 ميجابكسل. ومع ذلك ، تشير بعض الشائعات إلى أن هذا الطراز قد يكون متاحًا في أسواق مختلفة باستخدام مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل. سيحتوي الجهاز أيضًا على مستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

من المحتمل أن يكون لدى Xiaomi 12 Lite معالج رئيسي Qualcomm Snapdragon 778 GPlus ، وقد سمعنا بالفعل شائعات حول هذا الموضوع. من المتوقع أن يحتوي هاتف Xiaomi 12 Lite على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة وتقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات.