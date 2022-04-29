تم إصدار تصميمًا معدلاً لجهاز Samsung Galaxy A04s

الوقت ينفد بالنسبة لسلسلة Samsung A0 ، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن عروض Galaxy A04s تشبه إلى حد بعيد الموديلات السابقة. تظهر الأبعاد المنشورة لهذا الجهاز أكبر مليمتر واحد فقط مقارنة بـ A03s. ومع ذلك ، من المتوقع أن تظل الشاشة مقاس 6.5 بوصة عبارة عن لوحة HD +.

في الخلف سترى تصميمًا جديدًا. مثل الطراز السابق ، توجد كاميرا ثلاثية في هذا الجهاز. لا توجد نتوءات في Galaxy A04s ، لكن المستشعرات فقط هي التي تبرز من الخلف ، وهو مشابه جدًا لهاتف Galaxy S22 Ultra. بشكل عام ، يجب أن يقال أن هذا الجهاز هو هاتف مع الحد الأدنى من المواصفات الفنية. يوجد مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم في الأسفل ومستشعر بصمة الإصبع على الجانب. من المحتمل أن يحتوي هذا الجهاز على بطاقة SIM وفتحة microSD.

تم تجهيز Samsung Galaxy A03s بشاشة 0.5 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث 60 هرتز. يحتوي الجهاز أيضًا على شريحة Helio P35 ، وفي الخلف سترى كاميرا ثلاثية بدقة 13 و 2 و 2 ميجابكسل ، وفي المقدمة يوجد مستشعر 5 ميجابكسل. هذا الجهاز مزود أيضًا ببطارية 5000 مللي أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع 5 وات.

إذا نظرت إلى صور Galaxy A03s ، فمن الواضح أن نتوء الكاميرا يجعل المستشعرات بعيدة قليلاً عن الجسم.