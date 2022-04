تخطط نتفليكس لتوسيع كتالوج الألعاب ليشمل أكثر من 50 لعبة بحلول نهاية العام

قد لا تحقق نتفليكس أرباحًا ضخمة ، لكن خدمة البث تختبر بالفعل طرقًا لزيادة حركة مرور المستخدم على خدمة الألعاب التي أطلقتها العام الماضي. في نوفمبر 2021 ، قدمت منصة OTT 5 عناوين ألعاب ، بما في ذلك Stranger Things ، إلى كتالوج الألعاب الخاص بها. يتيح كتالوج Netflix Games للمشتركين تنزيل ألعاب محددة وتشغيلها على Android و iOS مجانًا. بعد ستة أشهر فقط من إطلاق الخدمة ، أصبح لدى نتفليكس بالفعل 18 لعبة في كتالوجها. الآن ، بحلول نهاية عام 2022 ، تخطط المنصة لتوسيع قائمة الألعاب إلى أكثر من 50 لعبة ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

ولم يكشف التقرير عن أسماء أي من الألعاب التي ستضاف إلى القائمة. ومع ذلك ، أصدرت خدمة البث إعلانًا قبل أيام قليلة لتأكيد التطور حول لعبة محمولة وعرض تلفزيوني يعتمد على لعبة Exploding Kittens. تم تعيين اللعبة بالكامل على المنصة الشهر المقبل ، بينما سيتم إطلاق سلسلة الرسوم المتحركة الكوميدية للبالغين في عام 2023.

تأتي الأخبار حول توسيع نتفليكس لكتالوج الألعاب في وقت أبلغت فيه شركة البث العملاقة عن خسارة 200000 مشترك في الربع الأول. أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خسارة Netflix 700000 عضو بسبب تعليق الخدمات.

للتغلب على الخسارة ، تقدم منصة OTT رسوم اشتراك منخفضة السعر مع الإعلانات ، على غرار منافسيها HBO Max و Disney +. وسط منافسة شديدة ومشكلات مشاركة كلمات المرور ، ركزت نتفليكس الآن أيضًا أعينها على خدمة الألعاب لكسب أرباح ضخمة في السوق وزيادة قيمة حصتها.

يتضمن كتالوج الألعاب الحالي لـ نتفليكس عناوين مثل Into the Dead 2: Unleashed و Asphalt Xtreme و Card Blast و Dungeon Dwarves و Knittens و Stranger Things 3: The Game و Stranger Things: 1984.