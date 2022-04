يقوم إنستغرام باختبار ميزة تتيح للمستخدمين تثبيت المشاركات في ملفاتهم الشخصية

يستكشف إنستغرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات محددة في ملفهم الشخصي فوق شبكة الصور الخاصة بهم ، وأكدت الشركة الميزة الجديدة في مرحلة الاختبار حاليًا ويتم عرضها لمستخدمين محددين على النظام الأساسي. يرى المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى الميزة خيار “تثبيت في ملفك الشخصي” الذي يمكنك تحديده من قائمة النقاط الثلاث بجوار المنشورات.

حيث قال متحدث باسم Meta: “نحن نختبر ميزة جديدة تتيح للأشخاص تثبيت منشورات على ملفاتهم الشخصية”.

قد تكون القدرة على تثبيت منشور معين في ملفك الشخصي ميزة ترحيب للمستخدمين الذين يرغبون في إبراز منشوراتهم المفضلة التي ربما تكون مدفونة في مكان ما في أسفل شبكة الصور الخاصة بهم. يمكن أن تكون الميزة مفيدة أيضًا لمنشئي المحتوى الذين ينشرون بشكل متكرر ولكنهم يريدون إبراز منشور معين.

حاليًا ، يتوفر للمستخدمين خيار تثبيت القصص في ملفهم الشخصي ، ولكن هذه الميزة الجديدة ستوسع هذه القدرة على النشر. على الرغم من أنه يمكنك حاليًا إبراز منشور في قصة ثم تثبيت هذه القصة في ملفك الشخصي ، فإن هذه الميزة الجديدة ستجعل هذه العملية أسهل كثيرًا وأكثر وضوحًا. تجدر الإشارة إلى أن الميزة تعمل بشكل مشابه لميزة “التثبيت في ملفك الشخصي” في تويتر والتي تتيح لك تثبيت تغريدة في أعلى ملفك الشخصي.

يبدو أن إنستغرام يعمل على تطوير هذه الميزة منذ بضعة أشهر على الأقل ، حيث اكتشفها المسرب Alessandro Paluzzi في يناير.

#Instagram is working on the ability to pin posts in your profile 👀 pic.twitter.com/MkQhAXCBp6

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2022