سيتم إطلاق ZTE AXON 40 في 9 مايو بكاميرا تحت الشاشة

تستعد شركة ZTE لطرح الهاتف الذكي ZTE Axon 40 في السوق. لم نسمع الكثير عن هذا الهاتف ، ولكن على ما يبدو ، تعمل ZTE بجد لتجهيزه في الأشهر الماضية. ستقدم الشركة الجهاز الجديد في 9 مايو. وكالمعتاد في هذه التشكيلة ، سيقدم ZTE Axon 40 تقنية الكاميرا تحت الشاشة. في الواقع ، يجب أن تكون نسخة جديدة من تكنولوجيا الشركة. كان ZTE Axon 20 أول جهاز يتوفر تجاريًا بكاميرا تحت الشاشة. قامت الشركة بتحسين التكنولوجيا داخل ZTE Axon 30. الآن ، نحن على وشك رؤية التكرار التجاري الثالث لتقنية الكاميرا تحت الشاشة من ZTE.

وفقًا للتسريبات الأخيرة ، سيحدث الجيل الجديد من الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة تحسينات هائلة. لذلك ، لن يكون من الممكن تمييز جزء الشاشة عن باقي أجزاء اللوحة. الآن ، تشير المعلومات الجديدة إلى أن كثافة الجهاز ستصل إلى 400 نقطة في البوصة. مرة أخرى ، ستسلط الكاميرا الضوء على تشكيلة هذا الجهاز. لسوء الحظ ، لا تزال التفاصيل نادرة ، لكن تقريرًا يقول أن الهاتف سيأتي بدقة Quad HD +. علاوة على ذلك ، نتوقع أن تكون اللوحة OLED. من حيث المواصفات ، قد يأتي الجهاز بمعالج متوسط المدى. لا يأتي ZTE Axon 20 ولا 30 مع الأجهزة الرئيسية. لذلك ، نتوقع أن يكون ZTE Axon 40 رائدًا. قد يأتي مع شريحة من سلسلة Snapdragon 778G ، أو حتى MediaTek Dimensity SoC. البعد 8100 أو حتى 9000 خياران معقولان هنا. كلاهما يمكن أن يتحمل دقة QHD +.