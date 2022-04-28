الإعلان عن تلفزيون OLED Vision 55 من Xiaomi للسوق الهندي

بمناسبة إطلاقها الأول لتلفزيون OLED في الهند ، أعلنت Xiaomi اليوم عن OLED Vision 55 TV للسوق الهندية.

وفقًا لـ GSM Arena ، تتميز OLED Vision 55 بلوحة OLED مقاس 55 بوصة و 3840 × 2160. ستحتوي على لوحة أصلية 10 بت مع معدل تحديث ثابت 60 هرتز وتغطية 98.5 بالمائة DCI-P3.

يدعم التلفزيون Dolby Vision IQ ، الذي يقوم تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة لتتناسب مع الإضاءة المحيطة ، إلى جانب HDR10 + و HDR10 و HLG.

كما أنها تتميز بشهادة IMAX Enhanced ، والتي تتحقق من جوانب جودة الصوت والفيديو المختلفة للتوافق مع محتوى IMAX Enhanced.

يتميز الصوت بنظام مكبر صوت بثماني برامج تشغيل بقوة 30 واط مع دعم لمعايير الصوت المحيطي Dolby Atmos و DTS X.

وفقًا لـ GSM Arena ، سيتم تسعير Xiaomi OLED Vision 55 بسعر 89،999 روبية هندية. ومن المقرر طرحه للبيع يوم الخميس 19 مايو 2022