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لا إزعاج بعد الآن .. ميزة جديدة من واتساب حول آخر ظهور!
هناك العديد من المواقف المحرجة التي قد تواجهها إذا كنت متصلاً على واتساب ولا ترغب في تلقي الرسائل أو الرد عليها.
وبناءً عليه ، قرر واتساب إنهاء هذا الإحراج وإعفائك منه باختبار ميزة مبتكرة للغاية بهدف منح مستخدميها مزيدًا من الخصوصية في المستقبل ، وفقًا لموقع RTL TV الألماني.
وفقًا للمعلومات ، يمكنك تنشيط ميزة تمنع بعض الأشخاص في جهات اتصالهم من رؤية حالة “آخر ظهور” من خلال الانتقال إلى الإعدادات ، ثم الحساب ، ثم الخصوصية ، ثم آخر ظهور ، ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء “الأشخاص ذوي الصلة”. ”
يشار إلى أن النسخة التجريبية من هذه الميزة الجديدة أصبحت متاحة لمستخدمي هواتف “Android” منذ أسابيع قليلة ، وهي الآن متاحة لمستخدمي هواتف “iPhone” أيضًا.
إذا نجح الاختبار ، فمن المتوقع أن يتم طرح الميزة الجديدة في جميع أنحاء العالم قريبًا.
من الجدير بالذكر أنه من خلال ميزة “آخر ظهور” في تطبيق واتساب ، يمكن لجهات اتصال محددة تحديد آخر مرة كان المستخدم نشطًا فيها على التطبيق.
حتى الآن ، تتيح خدمة تبادل الرسائل والمكالمات للمستخدمين مشاركة هذه المعلومات مع مجموعات محددة ، من خلال السماح “للجميع” برؤيتها أو قصرها على “جهات الاتصال فقط” أو “لا أحد”.