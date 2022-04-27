فيسبوك يفتتح أول متجر بيع بالتجزئة للترويج لفكرته عن الواقع الافتراضي

كشفت Meta (فيسبوك سابقًا) عن افتتاح أول منفذ بيع بالتجزئة لها في محاولة لبيع سماعات الواقع الافتراضي Oculus للمستهلكين وتسويق فكرتها عن الواقع المعزز “Metaverse”.

على عكس عمالقة التكنولوجيا مثل أبل ، الذين لديهم متاجر بيع بالتجزئة في المناطق ذات الازدحام الشديد مثل مراكز التسوق ومراكز التسوق ، سيتم افتتاح Meta Store في 9 مايو في حرم الشركة في كاليفورنيا.

سيحتوي المتجر على منطقة تجارب ، حيث يمكن للناس تجربة نظارات الواقع الافتراضي ، من بين منتجات أخرى ، وفقًا لقناة CNBC.

خصصت الشركة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل لبناء “Metaverse” ، وهو عالم افتراضي يعتقد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أنه سيصبح معيارًا للعمل ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب ، حيث لا تزال الشركة على بعد سنوات من تحقيق هذا الهدف.

سيتمكن العملاء من شراء سماعة الرأس Quest 2 والملحقات وأجهزة الدردشة المرئية من خلال Meta Store.

ستتوفر نظارات Ray-Ban Stories الذكية الخاصة بالشركة للتجربة ، ولكن شرائها سيكون في انتظار الطلب عبر الإنترنت فقط.

تخطط Meta أيضًا لإضافة علامة تبويب “متجر” على موقعها على الويب.