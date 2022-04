فتح باب التسجيل المُسبق للاشتراك السنوي في Disney+ في السعودية

اعتباراً من اليوم، تتوفّر للجمهور إمكانية تسجيل اهتمامهم بالاستفادة من العرض الخاص بمناسبة إطلاق Disney+ في المملكة العربية السعودية. ويتيح العرض السنوي الاشتراك لمدة 12 شهراً في Disney+ بسعر ثمانية أشهر، وذلك على أساس سعر الاشتراك الشهري عند الإطلاق.

تقرّر إطلاق خدمة البث يوم 8 يونيو 2022 في السعودية و15 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن يتوفّر العرض الخاص بمناسبة إطلاق الخدمة قبل يوم الإطلاق حتى 7 يونيو 2022، ويجب الاستفادة منه في موعد أقصاه 19 يونيو 2022.

سيحظى المشتركون بإمكانية مشاهدة المسلسلَين الرائعين “The Book of Boba Fett” و”The Mandalorian” من ستار وورز، وهما من تقديم الكاتب والمنتج التنفيذي جون فافرو، إلى جانب المسلسل المُرتقب “Obi-Wan Kenobi”. بالإضافة إلى ذلك، ستوفّر الخدمة عند الإطلاق مسلسل “Moon Knight” من إنتاج استديوهات مارفل وبطولة أوسكار أيزاك في دور “ستيفن غرانت”، وتدور أحداث القصة حول موظّف هادئ الطباع يعمل في محل هدايا ويعاني من عدم تذكُّر ما يحدث خلال فترات معيّنة ورؤية ذكريات من حياة أخرى. كما تقدّم الخدمة أيضًا الفيلم المرشّح لجائزة الأكاديمية “Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings” بطولة سيمو ليو وأوكوافينا.

سيتمكّن المشتركون أيضاً من مشاهدة الفيلم المرشّح لجائزة الأكاديمية “لوكا” من أعمال ديزني وبيكسار، وفيلم “Encanto” من إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة والذي يعرض قصة عائلة غير عادية وهي عائلة “مادريغال”، إلى جانب فيلم “كرولا” الفائز بجائزة الأكاديمية من بطولة إيما ستون في دور شخصية “كرولا دي فيل” الشهيرة.

أما في عروض الترفيه، سيتمكّن المشتركون أيضاً من الاستمتاع بمشاهدة أعمال رائعة مثل المسلسل الكوميدي من الأعمال الأصلية “Only Murders in the Building”، والمسلسل بالحلقات المحدودة “The Kardashians”، إلى جانب المسلسل الأشهر على الإطلاق “The Simpsons” والمواسم السابقة من الأيقونة “Grey’s Anatomy”. وستقدّم مجموعة قنوات ناشونال جيوغرافيك حلقات “The World According To Jeff Goldblum” والفيلم الحائز على جائزة الأكاديمية “Free Solo”.

تتيح هذه الخدمة تجربة مشاهدة عالية الجودة على ما يصل إلى أربع شاشات في الوقت نفسه وتنزيل محتوى غير محدود على ما يصل إلى عشرة أجهزة، كما تتيح إمكانية إضافة ما يصل إلى سبعة حسابات شخصية مختلفة، ويشمل ذلك السماح للآباء بإنشاء حسابات شخصية للأطفال للوصول إلى محتوى يناسب أعمارهم.

طريقة الاشتراك في العرض: