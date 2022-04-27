شركة Infinix تعلن عن إطلاق Note 12 و Hot 12 و Smart 6 HD

تم الإعلان اليوم عن ثلاثة هواتف Infinix جديدة. يتكون Infinix Note 12 من شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة ورقاقة معالج Helio G88. بينما يتكون Inifinx Hot 12 من شاشة IPS LCD مقاس 6.82 بوصة أكبر مع دقة HD + بالإضافة إلى معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. يعد Infinix Smart 6 HD خيارًا مناسبًا للميزانية مع شاشة 6،6-inch HD + LCD و Android 11 (Go Edition).

يحتوي Infinix Note 12 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل على ظهره إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ووحدة مساعدة QVGA. توجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل في درجة قطرة الماء. يتم إقران Helio G88 من MediaTek بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4/6 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر microSD. يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة XOS 10.6 من Infinix أعلى Android 11. كما يحتوي Note 12 أيضًا على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 وات.

يتم تشغيل Infinix Hot 12 برقاقة معالج Helio G85 من MediaTek مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها عبر microSD. توجد كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل حول الخلف بجانب وحدة مساعدة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة AI. الجهاز مزود ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 18 وات. يعمل الهاتف أيضًا على تشغيل Android 12 مع XOS 10.6.

بينما يتكون Infinix Smart 6 HD على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة AI في الخلف وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل موجودة في فتحة ثقب. يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة XOS 7.6 استنادًا إلى Android 11 Go. يمكنك أيضًا الحصول على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 10 وات. هناك رقائق معالج غير مسماة تعمل بسرعة 1.6 جيجا هرتز مقترنة بذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت.

لم يتم تأكيد الأسعار والتوافر للهواتف الثلاثة الجديدة حتى الان.