شاومي تطلق تلفزيون Redmi A58 2022: دقة 4K مقاس 58 بوصة

في 25 أبريل ، أصدرت Xiaomi جهاز Redmi A58 2022 TV ، والذي بدأ الآن البيع المسبق وسيطرح للبيع يوم 28 أبريل.

جهاز Redmi A58 2022 مزود بشاشة نادرة مقاس 58 بوصة وبدقة 4K وتصميم معدني كامل الشاشة ، وتصل نسبة الشاشة إلى 95.4٪ ، والجزء الأمامي عبارة عن جميع الشاشات تقريبًا بحيث تملأ الصورة الشاشة بالكامل ، ومجال الرؤية هو لم تعد مزعجة من الحدود.

حقق عرض المليار لون أساسي قفزة كبيرة في عرض الألوان ، التي هي أكثر ثراءً ودقة ، مع انتقالات أكثر سلاسة ، ويمكن استعادة ألوان الطبيعة الجميلة بدقة.

من حيث التكوين ، تم تجهيز تلفزيون Redmi A58 2022 بمعالج رباعي النواة ، مزود بذاكرة 1.5 جيجا بايت وذاكرة فلاش 8 جيجا بايت.

تم تجهيز نظام الصوت بسماعتين بقوة 10 وات، مما يخلق تأثيرًا صوتيًا ستريوًا.

تشتمل الواجهة على واجهتين لواجهة USB ، واثنين من واجهات HDMI ، وواجهة AV ، وواجهة كبل الشبكة ، وما إلى ذلك. يدعم Wi-Fi نطاقًا أحاديًا 2.4 جيجا.

إنه ليس مجرد تلفزيون ، إنه قائد في المنزل ، يتحكم في الأجهزة الذكية ، ويعرض صور الكاميرا. في الوقت نفسه ، يغطي بروتوكولات عرض الشاشة الرئيسية ، ويمكنه بسهولة تحقيق الارتباط متعدد الشاشات من خلال الهواتف المحمولة / أجهزة الكمبيوتر المحمولة / برامج الجهات الخارجية.