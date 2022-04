تتمتع سماعات الأذن المسربة من سوني بفتحة تهوية كبيرة و تدعم التشغيل التلقائي

يبدو أن سماعات الرأس فوق الأذن الرائدة التالية من سوني ليست هي الوحيدة التي تم تسريبها قبل إعلان عام ، حيث ظهرت صور رسمية المظهر لمجموعة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية التي تعمل على إلغاء الضوضاء من سوني، خيث ستطلق على سماعات الأذن اسم LinkBuds S ، مما يشير إلى أنها يمكن أن تشترك في بعض أوجه التشابه مع LinkBuds من سوني التي تم إصدارها في فبراير.

تتميز سماعات LinkBuds الأصلية بتصميم مميز “مفتوح النمط” مع فتحة غير تقليدية تشبه الكعكة التي تهدف إلى مساعدتك على سماع محيطك بشكل أفضل أثناء وجود سماعات الأذن فيها. وعلى النقيض من ذلك ، فإن LinkBuds S لها تصميم مغلق تقليدي مثل هذا من سوني WF-1000XM4s.

Sony LinkBuds S/WF-LSN900

Truly Wireless Noise Canceling Earbuds

-Seamlessly shift from ambient sound to advanced noise-canceling and enable automatic playback that learns from your behaviour. pic.twitter.com/eZs595rLnE

