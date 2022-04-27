انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 11٪ عالميًا ، بينما ارتفعت شحنات iPhone 13

يميل الربع الأول إلى أن يكون بطيئًا ، ولكن هناك عوامل إضافية هذا العام (الحرب في أوكرانيا ، وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين ، والتضخم العالمي) أدت إلى انخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 11٪. أصدرت الشركتان الرائدتان ، سامسونج و أبل ، هواتف مرغوبة ، مما ساعدهما على توسيع حصصهما في السوق ، بينما انخفض الثلاثة الآخرون في المراكز الخمسة الأولى قليلاً.

عادت سامسونج إلى القمة بحصة 24٪ ، ارتفاعًا من 19٪ في ربع العطلات و 22٪ في الربع الأول من العام الماضي. كالعادة ، أدى إطلاق أجهزة iPhone قرب نهاية العام إلى ارتفاع شركة أبل في الربع الرابع ، لكن سامسونج استعادت الصدارة بمبيعات قوية من هواتف Galaxy S22 الرائدة وطلب قوي على سلسلة Galaxy A.

أبل تعمل بشكل جيد للغاية. على الرغم من التقارير التي تشير إلى انخفاض الإنتاج ، فإن الجيل الثالث من iPhone SE يعد “محرك حجم متوسط ​​المدى لشركة أبل” ، كما كتب المحللون في Canalys. تطالب شركات الاتصالات هواتف 5G ببيعها ، ويعتبر SE (2022) أرخص هواتف iPhone 5G.

تحتفظ شاومي بالمركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 13٪ ، وهي نقطة مئوية أقل من العام الماضي. يُنسب الأداء القوي نسبيًا إلى سلسلة Redmi Note الشهيرة.

تتضمن أرقام أوبو هواتف OnePlus وتصل إلى 10٪ (أقل من 11٪ قبل عام). هذه نقطة مئوية أعلى مما كانت عليه في الربع الرابع.

بينما بقيت شركة vivo عند 8٪ ، على الرغم من أنها استقرت عند 10٪ في الربع الأول من العام الماضي.

ويختتم تقرير Canalys برسالة تبعث على الأمل في المستقبل القريب: “الخبر السار هو أن النقص المؤلم في المكونات قد يتحسن في وقت أقرب مما هو متوقع ، مما سيساعد بالتأكيد في تخفيف ضغوط التكلفة”.