الإعلان عن تاريخ إصدار ساعة Huawei Watch GT3 Pro الذكية

كانت شركة Huawei في أكتوبر من العام الماضي هي التي قدمت ساعة Huawei Watch GT3 Pro الذكية. تم الكشف الآن عن إطلاق هذه الساعة الذكية.

أعلنت شركة Huawei عن تاريخ إصدار ساعة Huawei Watch GT3 Pro الذكية ، مع التركيز بشكل أكبر على مقاومة المنتج الممتازة للماء. وقد أعلنت الشركة أن هذا المنتج سيكون مقاومًا للماء حتى عمق 30 مترًا.

يوضح ملصق ساعة Huawei Watch GT3 Pro الذكية أن هذا المنتج حاصل على شهادة IP68. وجد أيضًا أن هذا المنتج يستخدم معيار مقاومة الماء EN13319 ، والذي يسمح للمستخدمين بالغوص مع هذا المنتج. هذا يؤكد مرة أخرى مقاومة هذا المنتج للماء حتى عمق 30 مترًا.

وقد أعلنت شركة Huawei أن ساعة Huawei Watch GT 3 Pro قد اجتازت أكثر من 200 اختبار لتلبية المعايير المطلوبة.

يتم تسويق هذه الساعة الذكية بنظام Harmony OS وتحتفظ بطاريتها بالجهاز لمدة تصل إلى 14 يومًا. موديل 42 مم من هذا المنتج له جنس من السيراميك وهو متوفر باللون الأبيض فقط. سيحتوي الموديل مقاس 46 ملم أيضًا على هيكل من التيتانيوم.

تقول الشائعات أن Huawei ستطلق إصدارًا خاصًا من هذه الساعة الذكية يسمى Huawei Watch GT 3 Pro Porsche Edition. سنكتشف ذلك في غضون أيام قليلة.