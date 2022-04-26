Vivo X80 Pro يأتي مع مستشعر Samsung GNV بدقة 50 ميجابكسل

أطلقت شركة Vivo هاتف X80 Pro. إنه الهاتف المتميز من Vivo حاليًا (باستثناء الأجهزة القابلة للطي) في السوق وهو خليفة Vivo X70 Pro الذي تم اصدارة العام الماضي ، وهو هاتف تم الإشادة به لتصميمه المتميز وتجربة الكاميرا.

لا يوجد X80 Pro + حتى الآن ، ولا نعرف ما إذا كانت الشركة لديها خطط لإطلاق هذا الهاتف. لذلك ، في الوقت الحالي ، نفترض أن X80 Pro هو أفضل ما تقدمه الشركة في إطار سلسلة X80 هذا العام.

من ناحية التصميم ، يشبه هذا الهاتف X80. التغيير الوحيد هو إضافة كاميرا إضافية في الخلف. الهاتف حاصل على شهادة IP68 ، وهو شيء يفتقر إليه طراز الفانيليا. علاوة على ذلك ، بدلاً من الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة ، يحصل X80 Pro على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية.

يوجد مكبرات صوت استريو ، ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي أيضًا.

هناك ثلاثة خيارات للألوان ، مع اللون البرتقالي الذي يحتوي على ظهر جلد نباتي.

عند الحديث عن الكاميرات ، يحتوي Vivo X80 Pro على أربع كاميرات في الخلف. تحتوي الكاميرا الأساسية على مستشعر Samsung GNV مقاس 1 / 1.3 بوصة مع OIS وعدسة f / 1.57. تحتوي الكاميرا الثانوية على مستشعر Sony IMX598 بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية تلتقط صور الماكرو. تحتوي الكاميرا الثالثة على مستشعر Sony IMX663 مع عدسة 50mm Portrait و Gimbal Stabilization.

أخيرًا ، هناك مستشعر رابع بدقة 8 ميجابكسل مع OIS وعدسة بيريسكوب توفر تقريب بصري 5X وتقريب رقمي يصل إلى 60x.

بالنسبة لصور السيلفي ، يوجد مستشعر 32 ميجابكسل في المقدمة.

مثل X80 ، يحتوي X80 Pro على طلاء ZEISS T * لجميع العدسات لتقليل التوهجات ، وهناك شريحة Vivo V1 + ISP للتعامل مع معالجة الصور. توفر هذه الشريحة أيضًا الاستيفاء الديناميكي MEMC وتحسين أداء العرض وما إلى ذلك.

الشاشة الأمامية هي شاشة Samsung E5 AMOLED مقاس 6.78 بوصة 120 هرتز بدقة Quad-HD + وتقنية LTPO 2.0 التي تتيح معدل تحديث منخفض يصل إلى 1 هرتز عند الحاجة. تحت الغطاء ، يوجد إما Snapdragon 8 Gen 1 أو MediaTek Dimensity 9000 SOC. يعتمد ذلك على البديل الذي تختاره. يبلغ حجم البطارية 4700 مللي أمبير ، وإلى جانب الشحن السلكي السريع بقوة 80 وات ، يدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات.

أخيرًا ، بالحديث عن السعر ، يأتي Vivo X80 Pro بثلاثة خيارات تخزين ، وهنا السعر –

8 غيغابايت + 256 غيغابايت – 5499 ين ياباني (841 دولارًا أمريكيًا)

12 غيغابايت + 256 غيغابايت – 5999 ين ياباني (918 دولارًا أمريكيًا)

12 غيغابايت + 512 غيغابايت – 6699 ين ياباني (حوالي 1025 دولارًا أمريكيًا)

سيتم طرح الهاتف للبيع في الصين في 29 أبريل.