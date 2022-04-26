ظهور Vivo X80 بقائمة TENAA التي تكشف عن المواصفات الرئيسية قبل ساعات من الإطلاق

تشير قائمة Vivo X80 على موقع شهادة TENAA إلى أن الهاتف الذكي سيصل بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة توفر دقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9. من المرجح أن تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وستحتوي شاشة AMOLED على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

تستعد شركة Vivo الصينية لتصنيع الهواتف الذكية لتقديم Vivo X80 و Vivo X80 Pro في الاسواق الصينية اليوم. ستكون الأجهزة في سلسلة Vivo X80 هي الهواتف الذكية الرائدة القائمة على التصوير الفوتوغرافي. الآن في تطور جديد ، قبل ساعات فقط من الإطلاق الرسمي ، ظهر Vivo X80 على موقع شهادات TENAA برقم الطراز V2138A وكشفت القائمة بعض المواصفات الرئيسية للهاتف.

مواصفات Vivo X80

تشير قائمة Vivo X80 على موقع شهادة TENAA إلى أن الهاتف الذكي سيصل بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة توفر دقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9. من المرجح أن تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وستحتوي شاشة AMOLED على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

وفقًا للقائمة ، يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ثماني النواة بسرعة 3.0 جيجاهرتز والذي يبدو أنه مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000. يتماشى هذا مع التوقعات السابقة بأن الهاتف الذكي سيحتوي على MediaTek Chipset. سوف يقترن المعالج الموجود على الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت. لن يكون هناك دعم للتخزين الخارجي.

بقدر ما يتم النظر في مواصفات الكاميرا للجهاز ، سيأتي Vivo X80 مزودًا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرتين بدقة 12 ميجابكسل. سيحتوي الجزء الأمامي من الجهاز على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. سيصل الهاتف الذكي مع Vivo V1 + ISP لتعزيز تجربة التصوير الشاملة.

من المرجح أن يعمل Vivo X80 على نظام التشغيل Android 12 مع وجود OriginOS Ocean UI في الأعلى. تظهر القائمة أن الجهاز سيحتوي على بطارية ثنائية الخلية تبلغ 2190 مللي أمبير في الساعة. وفقًا للتقارير السابقة ، سيحزم الجهاز بطارية بسعة 4500 مللي أمبير وهي السعة الإجمالية. من المرجح أن يأتي الهاتف مع دعم للشحن السريع بقدرة 80 وات.

سيتم إطلاق Vivo X80 Pro أيضًا بشاشة تتميز بشاشة مقاس 6.78 بوصة 2K AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز ومجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen1 تحت الغطاء وبطارية 4700 مللي أمبير والتي ستأتي مع دعم للشحن السريع 80 واط وشحن لاسلكي 50 واط ، إعداد رباعي الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وغير ذلك الكثير.