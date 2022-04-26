تويتر يقبل عرض الاستحواذ من إيلون ماسك ، مما يمنح الملياردير التحكم في المنصة

وافق تويتر على بيع الشركة للملياردير إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار نقدًا ، وهي صفقة لها آثار كبيرة على الخطاب عبر الإنترنت.

سيعطي قرار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي البيع تأثيرًا كبيرًا على النقاش العام لماسك ، الذي تعهد بإصلاح المنصة لتوجيهها نحو حرية التعبير.

قال ماسك إن حرية التعبير على تويتر هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة.

يأمل المحافظون أن استحواذ ماسك يمكن أن يدفع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين إلى فرض رقابة على محتوى أقل من أجل البقاء على صلة بالموضوع.

جاءت الصفقة ثمارها بعد أن أجرى مجلس إدارة تويتر مفاوضات طويلة مع إيلون ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما يتعلق بمحاولته غير المرغوب فيها لشراء الشركة قبل أسبوعين وبعد أن بدأ في جمع 46.5 مليار دولار لتمويل العرض الأسبوع الماضي.

أعلن ماسك عن خطة تمويل لدعم استحواذه قبل أربعة أيام ، مما أجبر مجلس إدارة تويتر على النظر في الصفقة بجدية أكبر.

يبدو أن الصفقة تمثل إقرارًا من تويتر بأن رئيسها التنفيذي الجديد ، باراج أغراوال ، الذي تولى السيطرة على الشركة في نوفمبر ، لا يجعل الشركة تحقق أرباحًا كافية ، على الرغم من أن الشركة في طريقها لتحقيق أهدافها المالية المحددة لعام 2023 .

الجدير بالذكر بأن مجلس إدارة تويتر صوت في وقت سابق من هذا الشهر على تبني استراتيجية مستثمرة “حبوب منع الحمل السامة” في محاولة لمنع ماسك من الاستيلاء على الشركة.