تسريبات: سيتم إطلاق iQOO Neo 6 SE قريبًا مع Snapdragon 870

في وقت سابق من هذا الشهر ، تم إطلاق iQOO Neo 6 في الصين مع Snapdragon 8 Gen 1 SOC وبأسعار تنافسية للغاية. كما يظهر من الاسم ، فإن هذا الهاتف هو خليفة iQOO Neo 5 لعام 2021. في العام الماضي ، بصرف النظر عن iQOO Neo 5 ، حصلنا أيضًا على iQOO Neo 5 SE و iQOO Neo 5S وما إلى ذلك. وبالمثل ، فإن iQOO Neo 6 SE سيتم إطلاقه قريبًا.

وفقًا للمصدر ، يحتوي iQOO Neo 6 SE على Snapdragon 870 SOC وهي نفس الشريحة التي تدعم iQOO Neo 5 SE العام الماضي. ولكن ، في حين أن جهاز العام الماضي كان يحتوي على شاشة LCD بقوة 144 هرتز ، فإن Neo 6 SE يحتوي على شاشة OLED مقاس 6.62 بوصة 120 هرتز مع ثقب في المنتصف. البطارية أكبر أيضًا عند 4700 مللي أمبير (مقابل 4500 مللي أمبير في الساعة) ، كما تمت زيادة سرعة الشحن من 55 واط إلى 80 واط. حسنًا ، هذه هي التفاصيل الوحيدة التي شاركها المصدر ، لذلك لا نعرف كيف يبدو الهاتف أو ما هي مواصفات الكاميرا.