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الرئيس التنفيذي السابق لتويتر: إيلون ماسك هو “حل فردي” للمنصة

محمد خالد 26 أبريل 2022
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الرئيس التنفيذي السابق لتويتر: إيلون ماسك هو "حل فردي" للمنصة

بعد أن نجح إيلون ماسك في محاولته للسيطرة على تويتر ، نشر الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي سلسلة من التغريدات ، مما يشير إلى أنه يدعم هذه الخطوة.

حيث غرد دروسي:

“من حيث المبدأ ، لا أعتقد أنه يجب على أي شخص امتلاك تويتر أو تشغيله. فهو يريد أن يكون منفعة عامة على مستوى البروتوكول ، وليس شركة. ومع ذلك ، فإن حل مشكلة كونها شركة ، فإن ماسك هو الحل الوحيد الذي أثق به . أثق في مهمته في تمديد نور الوعي “.

حيث أكد موقع تويتر بيع الشركة إلى ماسك مقابل 44 مليار دولار. بموجب شروط الصفقة ، سيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا  نقدًا لكل سهم من أسهم تويتر التي يمتلكونها ، مما يطابق عرض ماسك الاساسي ويمثل علاوة بنسبة 38 في المائة على سعر السهم في اليوم السابق لكشف ماسك عن حصته. في الشركة.

وفي نفس السياق وصف دورسي شراء ماسك لـ تويتر بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح للموقع.

“هدف Elon المتمثل في إنشاء نظام أساسي موثوق به إلى أقصى حد وشامل على نطاق واسع هو الهدف الصحيح”.

 

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