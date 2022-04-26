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الرئيس التنفيذي السابق لتويتر: إيلون ماسك هو “حل فردي” للمنصة
بعد أن نجح إيلون ماسك في محاولته للسيطرة على تويتر ، نشر الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي سلسلة من التغريدات ، مما يشير إلى أنه يدعم هذه الخطوة.
حيث غرد دروسي:
“من حيث المبدأ ، لا أعتقد أنه يجب على أي شخص امتلاك تويتر أو تشغيله. فهو يريد أن يكون منفعة عامة على مستوى البروتوكول ، وليس شركة. ومع ذلك ، فإن حل مشكلة كونها شركة ، فإن ماسك هو الحل الوحيد الذي أثق به . أثق في مهمته في تمديد نور الوعي “.
حيث أكد موقع تويتر بيع الشركة إلى ماسك مقابل 44 مليار دولار. بموجب شروط الصفقة ، سيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا نقدًا لكل سهم من أسهم تويتر التي يمتلكونها ، مما يطابق عرض ماسك الاساسي ويمثل علاوة بنسبة 38 في المائة على سعر السهم في اليوم السابق لكشف ماسك عن حصته. في الشركة.
In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.
— jack⚡️ (@jack) April 26, 2022
وفي نفس السياق وصف دورسي شراء ماسك لـ تويتر بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح للموقع.
“هدف Elon المتمثل في إنشاء نظام أساسي موثوق به إلى أقصى حد وشامل على نطاق واسع هو الهدف الصحيح”.