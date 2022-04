الرئيس التنفيذي السابق لتويتر: إيلون ماسك هو “حل فردي” للمنصة

بعد أن نجح إيلون ماسك في محاولته للسيطرة على تويتر ، نشر الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي سلسلة من التغريدات ، مما يشير إلى أنه يدعم هذه الخطوة.

حيث غرد دروسي:

حيث أكد موقع تويتر بيع الشركة إلى ماسك مقابل 44 مليار دولار. بموجب شروط الصفقة ، سيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا نقدًا لكل سهم من أسهم تويتر التي يمتلكونها ، مما يطابق عرض ماسك الاساسي ويمثل علاوة بنسبة 38 في المائة على سعر السهم في اليوم السابق لكشف ماسك عن حصته. في الشركة.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.

