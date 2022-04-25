هواتف Pixel 6 تتلقى تحديثًا يعمل على إصلاح مشكلة استنفاد البطارية

نحن نعلم أن Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro بهما عدد كبير بشكل غير طبيعي من الأخطاء. حيث يشكو مستخدمو سلسلة Pixel 6 على Reddit من وجود خطأ في تطبيق رسائل قوقل يتسبب في تشغيل الكاميرا باستمرار في الخلفية.

عندما يكون لديك تطبيق مثل تطبيق الكاميرا الذي يعمل في الخلفية ولا يتوقف ، فسيؤدي ذلك إلى استنزاف بطارية هذا الجهاز. وهذا بالضبط ما يشكو منه مستخدمو Pixel 6 و Pixel 6 Pro. أحد المواقف التي أدت إلى هذه المشكلة هو التقاط الصور من خلال تطبيق رسائل قوقل. يكفي مجرد فتح تطبيق الرسائل لإحداث هذا الخطأ.

حتى استخدام “Quick Tap to Snap” من المعروف أنه يضع الكاميرا في حالة من عدم اليقين في الخلفية مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة واستنزاف البطارية. إذا وجدت أن هاتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro ساخنان، فانتقل إلى تطبيقاتك الحديثة وأغلق تطبيق الرسائل إذا كان مفتوحًا.

هناك أيضا حل سريع. قد يكون رفض وصول تطبيق الرسائل إلى الكاميرا إحدى طرق حل الخطأ. انتقل إلى الإعدادات> التطبيقات> الرسائل> الأذونات> الكاميرا وحدد “عدم السماح”. تحقق مما إذا كان ذلك يمنع بطارية جهاز سلسلة Pixel 6 من النفاد بسرعة كبيرة.