الكشف عن جهاز ThinkPad T16 Gen 1 أول إصدار بحجم 16 إنش من سلسلة ThinkPad

تُعرف سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad بأجهزة الكمبيوتر المحمولة المناسبة لمختلف الشركات. تم تقديم الطراز الأول من أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه في عام 1992 من قبل شركة IBM. في الواقع ، لقد مرت ثلاثون عامًا على تقديم أول كمبيوتر محمول ThinkPad. في عام 2005 ، اشترت Lenovo العلامة التجارية ThinkPad ، ومنذ ذلك الحين ، تم إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad تحت العلامة التجارية Lenovo. بعد سنوات ، قررت Lenovo إجراء تغييرات على علامة ThinkPad التجارية. حدثت هذه التغييرات على وجه التحديد في سلسلة T من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad ، ونرى الآن تقديم الكمبيوتر المحمول Lenovo ThinkPad T16 Gen 1.

يعد Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 أول كمبيوتر محمول مقاس 16 بوصة من سلسلة T في عائلة ThinkPad. يحل هذا الكمبيوتر المحمول الجديد محل ThinkPad T15 ، الذي كان يحتوي على شاشة كبيرة كجهاز كمبيوتر محمول للأعمال. تم تصنيع الكمبيوتر المحمول Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 بلغة تصميم جديدة مقارنة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad 2021 الأخرى.

بادئ ذي بدء ، تجدر الإشارة إلى أن Lenovo ThinkPad T16 يستخدم شاشة IPS LCD مقاس 16 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. في العام الماضي ، تم طرح سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16 في السوق. يمكنك أيضًا الحصول على 16 شاشة بدقة 2.5 كيلو بايت. سيكون الحد الأقصى لسطوع هذه الشاشة 500 شمعة ، كما أنها تدعم ألوان sRGB بنسبة 100٪. أعلنت Lenovo أيضًا أنه يمكن طلب Lenovo ThinkPad T16 بشاشة تعمل باللمس.

سيتم إطلاق Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 بمعالج Intel من الجيل الثاني عشر يسمى Alder Mobile. يقال بالطبع أنه يمكن للمستخدمين أيضًا شراء هذا الكمبيوتر المحمول بمعالج AMD Ryzen 6000. يمكن طلب الطراز المجهز بمعالج Intel مع معالج Intel Core i7 U أو سلسلة P. لقد تم تحديد أنه يمكن وضع 48 جيجابايت كحد أقصى من ذاكرة الوصول العشوائي في هذا الطراز. من الممكن أيضًا أن يتمكن المستخدمون من استخدام 2 تيرابايت من ذاكرة PCIe Gen 4 SSD على هذا المنتج. سيتمكن المستخدمون حتى من اختيار بطاقة الرسومات لهذا المنتج. من MX550 إلى RTX 2050 ، يمكنك الاختيار كبطاقة رسومات.

في طراز AMD من الكمبيوتر المحمول Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 ، يمكنك أيضًا استخدام 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR 5 بتردد 6400 هرتز. يمكنك أيضًا وضع 2 تيرابايت من ذاكرة PCIe Gen 4 SSD على هذا المنتج. تم الكشف أيضًا عن أنه سيتم استخدام بطاقة الرسومات Ryzen 7 Pro 6000 series في هذا المنتج.

يمكنك شراء هذا اللاب توب ببطارية 52.5 وات أو بطارية 86 وات في الساعة ، وهو ما يدعم الشحن السريع أيضًا. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى شحن سريع بقوة 135 واط إذا اختاروا طراز Intel ببطارية تبلغ 86 واط في الساعة.

فيما يتعلق بالاتصال ، يجب أن نذكر أيضًا أن الكمبيوتر المحمول Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 يستخدم Wi-Fi 6 وسيكون مزودًا بتقنية Bluetooth 5.2. يذكر أنه يمكنك طلب هذا المنتج مع دعم شبكة LTE. شيء يجعلك دائمًا تتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

من المنافذ الموجودة في هذا المنتج ، يمكننا ذكر منفذي USB C ومنفذين USB A 3.2 Gen 1 ومنفذ HDMI 2. منفذ الشبكة ، مخرج سماعة رأس 3.5 ملم مدرج أيضًا في هذا المنتج. إذا طلبت طرازًا يدعم شبكة LTE ، فيمكن أيضًا ملاحظة أهمية بطاقة SIM على هذا الكمبيوتر المحمول.

أعلنت شركة Lenovo أنه إذا قمت بشراء طراز الكمبيوتر المحمول Intel Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 ، فستستخدم منافذ Thunderbolt 4 USB C. تستخدم طرازات AMD لهذا الكمبيوتر المحمول أيضًا منفذ USB C ، والذي سيكون USB C 3.2 Gen 2.

تم إنشاء صفحة طرازات Intel و AMD Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 على موقع Lenovo على الويب. سيتوفر هذا المنتج قريبًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. نتوقع أن يصل هذا الكمبيوتر المحمول إلى السوق في الربع الثاني من عام 2022. لذلك لن تضطر إلى الانتظار طويلاً للحصول على هذا الكمبيوتر المحمول.

المصدر