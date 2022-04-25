تستعد ادارة تويتر للموافقة على بيع المنصة لرجل الأعمال المشهور إيلون ماسك مقابل 43 مليار دولار نقدًا ، وهو السعر الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنه “الأفضل”.

قالت المصادر إن تويتر قد يعلن عن صفقة بقيمة 54.20 دولارًا للسهم في وقت لاحق يوم الاثنين بمجرد اجتماع مجلس إدارتها للتوصية بالصفقة لمساهمي تويتر. وأضافت المصادر أنه من الممكن دائمًا أن تفشل الصفقة في اللحظة الأخيرة.

إيلون ماسك يقترب من إكمال عملية الاستحواذ على تويتر بقيمة 43 مليار دولار

يتفاوض ماسك ، أغنى شخص في العالم وفقًا لإحصاءات فوربس ، لشراء تويتر بصفته الشخصية ولا تشارك تسلا في الصفقة.

وقالت المصادر إن تويتر لم يتمكن حتى الآن من تأمين شرط “go-shop” بموجب اتفاقه مع ماسك والذي من شأنه أن يسمح له بطلب عطاءات أخرى بمجرد توقيع الصفقة. وأضافت المصادر أنه مع ذلك ، سيُسمح لتويتر بقبول عرض من طرف آخر من خلال دفع رسوم تفكيك لماسك.

وفي نفس السياق، قال ماسك إن تويتر يحتاج إلى أن يصبح خاصًا لينمو ويصبح منصة حقيقية لحرية التعبير.

ستأتي الصفقة بعد أربعة أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم الاستحواذ. أدى ذلك إلى قيام مجلس إدارة تويتر بأخذ الصفقة بجدية أكبر والعديد من المساهمين لمطالبة الشركة بعدم السماح لفرصة إفلات الصفقة.

سيمثل البيع اعترافًا من تويتر بأن رئيسها التنفيذي الجديد باراج أغراوال ، الذي تولى المنصب في نوفمبر ، لا يحقق ما يكفي من الزخم في جعل الشركة أكثر ربحية ، على الرغم من كونها في طريقها لتحقيق الأهداف المالية الطموحة التي حددتها الشركة لعام 2023. تم تداول أسهم تويتر أعلى من سعر عرض ماسك مؤخرًا في نوفمبر.