POCO F4 GT تاريخ الإصدار والسعر والمواصفات وكل ما نعرفه حتى الآن

أعلنت POCO عن تاريخ الإطلاق العالمي POCO F4 GT منذ بضعة أيام. من المقرر أن يصل الهاتف الأسبوع المقبل بمواصفات راقية، نلقي نظرة سريعة على تاريخ إصدار POCO F4 GT والمواصفات والسعر المتوقع.

من المقرر إطلاق POCO F4 GT على مستوى العالم في 26 أبريل. سيكون هذا حدثًا عبر الإنترنت ، مما يعني أنك ستتمكن من مشاهدة البث المباشر عبر قناة اليوتيوب الرسمية للعلامة التجارية.

أكدت POCO بالفعل بعض الميزات الرئيسية لـ POCO F4 GT، فإن الجهاز القادم مدعوم بشريحة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، مما يعني أن هذا هو الهاتف الرئيسي من POCO.

يأتي POCO F4 GT مزودًا بتقنية LiquidCool 3.0 ، بالاضافة أنه يدعم حل الشحن السريع 120W HyperCharge. من المتوقع أن تقوم التقنية بشحن الجهاز بالكامل في أقل من 20 دقيقة.

#POCOF4GT features the insanely fast 120W HyperCharge!

Champion never waits to get recharged!

Stay tuned for #POCOF4GT global launch event on April 26th at 20:00 GMT+8! #TheapexofPOWER pic.twitter.com/XdOtuOvYnn

— POCO (@POCOGlobal) April 23, 2022