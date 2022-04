يمكن أن تتميز كاميرا السيلفي لـ iPhone 14 بضبط تلقائي للصورة ، تمامًا مثل هواتف Samsung Galaxy S

وفقًا لأحدث توقعات Kuo المحلل في شركة آبل، ستتميز طرز iPhone الأربعة الجديدة التي سيتم طرحها هذا العام بكاميرات أمامية مع ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 1.9. تأتي أجهزة iPhone عادةً بكاميرات سيلفي ذات تركيز ثابت بفتحات f / 2.2.

(1/2)

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) and f/2.2).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022