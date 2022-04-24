يمكن أن تتميز كاميرا السيلفي لـ iPhone 14 بضبط تلقائي للصورة ، تمامًا مثل هواتف Samsung Galaxy S

وفقًا لأحدث توقعات Kuo المحلل في شركة آبل، ستتميز طرز iPhone الأربعة الجديدة التي سيتم طرحها هذا العام بكاميرات أمامية مع ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 1.9. تأتي أجهزة iPhone عادةً بكاميرات سيلفي ذات تركيز ثابت بفتحات f / 2.2.

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The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) and f/2.2). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022

إذا ثبتت صحة الإشاعة ، فسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو بشكل كبير. ستسمح الفتحة الأوسع للضوء بالسقوط على المستشعرات ، مما يؤدي إلى الحصول على صور أفضل أثناء ظروف الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر هذا عمق مجال أفضل عند استخدام الوضع الرأسي للصور ومقاطع الفيديو. سيكون التركيز التلقائي مفيدًا بشكل كبير في تحسين جودة FaceTime ومكالمات الفيديو.

واصل المحلل في شركة آبل اكتشاف المزيد من التسريبات ، وهذه المرة تتعلق بأجزاءها الداخلية. يقول أن جميع الطرز الأربعة ستحتوي على 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ومع ذلك ، فإن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max فقط هما اللذان سيحتويان على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5. سيحتفظ كل من iPhone 14 و iPhone 14 Max بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X RAM.

اما بالنسبة إلى الشاشة ، يقول Kuo أن iPhone 14 و iPhone 14 Pro قد يحتويان على شاشات بحجم 6.1 بوصة. من ناحية أخرى ، يمكن أن يحتوي iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max على شاشات بحجم 6.7 بوصة. في حين أن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max سيحتويان على شاشات عرض ProMotion 120 هرتز ، ستأتي الطرز غير الاحترافية بشاشات عرض بمعدل تحديث 60 هرتز.

ومن المثير للاهتمام أن منافذ البيع المتعددة تشير إلى أن شركة آبل قد توقف النماذج المصغرة لسلسلة iPhone 14. بدلاً من ذلك ، ستقدم نسخة كبيرة الحجم – iPhone 14 Max. عندما يتعلق الأمر بالتصميم ، كشفت أحدث عروض CAD التي تم تسريبها أن iPhone 14 القادم يمكن أن يحتوي على فتحات للكاميرا.